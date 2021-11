Pământul este în pericol. Un asteroid de trei ori mai mare ca Big Ben se apropie de planeta noastră

NASA va urmări îndeaproape uriașa rocă care a ajuns pe lista agenției spațiale. Dar nu trebuie să intrăm în panică deoarece asteroidul va trece la o distanță de 5,6 milioane de km de planeta noastră.

Orice asteroid care trece pe o rază de 193 de milioane de km este considerat un obiect în apropierea pământului, termen folosit pentru a descrie „cometele și asteroizii care au fost împinși de atracția gravitațională a planetelor din apropiere în orbite, care le permit să ajungă în vecinătatea Pământului”.

Orice lucru care se întinde pe o rază de 7,5 milioane de km este un asteroid potențial periculos, o clasificare dată rocilor spațiale mai mari de aproximativ 100 m. Așa-numitul 3361 Orpheus a fost descoperit pentru prima dată la 24 aprilie 1982 la Observatorul Național Astronomic din Chile.

Roca cerească orbitează în jurul Soarelui la fiecare 486 de zile și o traversează pe cea a lui Marte și a Pământului și se apropie și de Venus. Anterior a trecut pe lângă Pământ în 1937, 1978 și 1982 și se va întâmpla, din nou, în 2021 și 2025. De această dată, se așteaptă să treacă pe lângă noi în jurul orei 19:00 duminică, ora Marii Britanii.

Cel mai periculos asteroid

Este comparabil ca dimensiune cu un teren de fotbal sau de trei ori mai mare decât Turnul din Londra, cunoscut și sub numele de Big Ben. Centrul NASA pentru Studii de Obiecte Apropiate de Pământ verifică, în mod regulat, pentru a urmări asteroizii și cometele care se îndreaptă spre sau în apropierea orbitei Pământului.

NASA crede că la fiecare 2.000 de ani, un meteorit de dimensiunea unui teren de fotbal este probabil ajungă în atmosferă și să provoace distrugeri. La fiecare câteva milioane de ani va apărea pe radar o rocă suficient de mare pentru a amenința viața pe Pământ. Pământul nu a văzut un asteroid de scară apocaliptică de la roca spațială care a distrus dinozaurii în urmă cu 66 de milioane de ani.

Majoritatea asteroizilor nu intră în contact cu atmosfera Pământului, dar în cazuri rare, rocile spațiale gigantice pot afecta sistemele meteorologice. La începutul acestui an, NASA a dezvăluit un nou studiu în care a analizat probabilitatea ca asteroidul Bennu să se ciocnească de Pământ începând cu acest an și până în 2300. Bennu, o rocă de tip C, este unul dintre cei mai periculoși asteroizi cunoscuți din sistemul solar.