Pacienții în stare gravă nu mai sunt primiți în spitale. Unde s-a ajuns în România cu sistemul medical. Video

EVZ Special Pacienții în stare gravă nu mai sunt primiți în spitale. Unde s-a ajuns în România cu sistemul medical.







Dan Andronic, Robert Turcescu și Mirel Curea au dezbătut în cadrul podcastului de pe pagina de YouTube Hai România situația doctorițelor de la Spitalul Sf. Pantelimon, dar și cea din sistemul medical din România. Acum, pacienții ce se află într-o stare gravă de sănătate nu mai sunt primiți în spitale în România. Se pare că nu mai sunt locuri și pentru ei.

Robert Turcescu a venit cu un exemplu cel puțin șocant cu privire la această situație.

Pacienții în stare gravă nu mai au loc în spitale

„O amică are un centru de îngrijiri paliative și mi-a spus că este într-o situație groaznică. Practic, în momentul de față are pacienți la centrul de îngrijiri paliative care ar trebui duși, pentru că unii dintre ei au hemoragii abdominale, de exemplu, avea un caz. A venit salvarea să-l ia de la centrul de îngrijiri paliative să-l ducă la urgență undeva. Și a stat salvarea cu pacientul respectiv în mașină trei ore încercând să găsească un spital care să primească acest pacient. Niciun spital nu mai primește pacienți în stare gravă. Unii dintre ei spunând că „domne, avem centrele, de ATI, saloanele de ATI full, nu avem de unde să îi mai băgăm de nicio culoare”, a transmis Turcescu.

De asemenea, el este de părere că intrăm „într-o spirală după cazul Pantelimon, care e bine că a apărut că dezvăluie tuturor o realitate crunt existentă în aceste spitale. Intrăm într-o spirală teribilă”.

Ce se va schimba după acest caz?

De asemenea, jurnalistul spune că situația o să fie asemănătoare cu cea de la Azilele Groazei. Nimic nu se va rezolva.

„Băsescu a ieșit la un moment dat să spună „eu am încercat să reformez sistemul medical. Nu m-au lăsat baronii din sănătate”. A zis „eu am încercat, când am vrut să reformez…că Arafat…că nu știu ce…că una alta”, a completat acesta.

Și Dan Andronic a avut o părere despre această situația. El spune că sistemele de sănătate au probleme peste tot în lume. România nu este un caz aparte.

„Ce funcționează într-adevăr este asigurarea privată de sănătate pe care noi nu o facem. Nu există o asemenea cultură. Mergem în continuare pe ideea că dacă plătim asigurarea obligatorie asta înseamnă și servicii de calitate. Oriunde te duci în lumea asta diferența dintre spitalul de stat și spitalul privat e de la cer la pământ”, a transmis jurnalistul.

De asemenea, el spune că datorită fondurilor europene și a ceea ce s-a întâmplat, mai există spitale în București care arată precum cele private. Totuși, oamenii sunt tratați la ca spitalul municipal, Spitalul Universitar de Urgență.

„Înțeleg că acolo e un proiect uriaș. Va arăta bine. Nu poți să faci cu o floare primăvară. Sănătatea fără bani nu există, oricât ne-am strădui. Oricât ne-am închipui că statul poate să le rezolve pe toate, nu poate să le rezolve pe toate”, a completat acesta.

Dan Andronic spune că Spitalul Pantelimon era un spital care avea pe an 50.000 de internări.

Jurnalistul Mirel Curea este de părere că cele două doctorițe de la Spitalul Sf. Pantelimon vor profesa în străinătate.

Cazuri cu medici

„ E o discuție care nu se va termina niciodată și care se va reaprinde de fiecare data când va apărea un scandal de tipul asta. Pentru că există goana după audiență și întotdeauna mizeria vinde mai bine decât lucrul normal și abordarea echilibrată și atuncea periodic ne vom afla în situații de tipul asta. Acesta este motivul pentru care mă bucur că lucrurile au luat-o într-o zonă normală și că au existat doi judecători la curtea de apel care nu sunt altceva decât niște oameni care au citit dosarul”, a transmis jurnalistul Andronic.

Mirel Curea a spus că el este surprins de un alt caz. Acesta este un alt caz de medici, în care sunt acuzați fiind nevinovați. Acesta l-a dat exemplu pe medicul Mircea Beuran.

„Mircea Beuran a avut două dosare penale. Unul că a luat mită și nu a luat nicio mită. Al doilea că a dat foc unei bolnave pe masa de operație când el era cu mașină pe DN 1 și venea către spital să vadă ce s-a întâmplat. Doctorului Burnei, i-au reproșat ziariștii pe surse, ăștia sugacii securiștilor, că țineau oase de copil în frigider. Noi, jurnaliștii, carte nu prea știm, în schimb, atragem atenția publicului mai tâmpițel cu chestii flamboaiante”, a completat jurnalistul.

Curea a spus că este al 20-lea caz de „idioțenie legată de doctori” întrucât aceste dosare atrag atenția.

„Prezintă o specificitate deosebită. Cam de câte ori trebuie să-ți iei țeapă ca să recunoști un clișeu care tot revine și revine și revine. Că jurnaliști unii în cap, alții interesați direct fie pe bani, fie pe alte interese, legături de rudenie, ziariștii din ăștia nenorociți găsești peste tot. Mirarea mea vine de la public. Publicul cât mai halește prostia asta?”,a spus Mirel Curea

Cât de mult judecă oamenii acest cazuri?

Andronic a spus că aceasta este o poveste fără sfârșit.

„Dacă citești comentariile și dacă stai de vorba cu oamenii, o să-și dai seama că e atâta pasiune că nimeni nu vrea să judece rațional. Toată lumea judecă prin experiențele altora, că vorbeai de televiziuni, și prin viziunile altora. Când spui „doamna cu coasa”. ce înseamnă doamna cu coasa? Moartea. Ca și când cei de la ATI s-ar ocupa acolo să facă figurine din plastilină, nu să salveze oameni de la moarte. Lucrul ăsta nu se termina niciodată. Trăim într-o lume care este din ce în ce mai pui educată. 70% dintre români spun că n-au citit o carte în ultimul an”, a spus Dan Andronic.

Jurnalistul Mirel Curea a dat exemple și de medici din România ce nu pleacă din spitale până când nu rezolvă toți pacienții care sunt în sala de așteptare.

