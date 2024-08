Social Medici români din SUA, lămuriri despre situația de la Sf. Pantelimon: Proceduri folosite la nivel internațional







România. Un grup de medici români din Statele Unite a transmis o scrisoare deschisă prin care vorbesc despre practicile folosite la nivel internațional. Intenția lor, deși nu cunosc toate detaliile din cazul de la spitalul Pantelimon, este ca lumea să înțeleagă mai bine în ce condiții se utilizează noradrenalina, dar și despre protocoalele aplicate peste hotare în cazuri similare.

Medici români din SUA, lămuriri despre situația de la Sf. Pantelimon

Un grup de medici anesteziști și specialiști în terapie intensivă de origine română, care activează în Statele Unite, au publicat recent o scrisoare deschisă online pentru a clarifica situația de la Spitalul Sf. Pantelimon. Aceștia subliniază că, deși nu cunosc toate detaliile cazurilor care au declanșat actuala criză mediatică din România, consideră necesar să ofere câteva informații medicale relevante la nivel internațional.

Medicii din SUA au explicat că noradrenalina este adesea utilizată în cazuri de șoc hemodinamic, dar administrarea sa trebuie făcută cu mare atenție, întrucât nu reprezintă o soluție universală. Această substanță este frecvent folosită ca medicament vasoactiv, fie singură, fie în combinație cu alți agenți, cum ar fi vasopresina sau adrenalina, însă utilizarea în doze mari și pe termen lung poate provoca complicații severe, inclusiv insuficiență renală sau hepatică, ischemie intestinală și, în cazuri extreme, amputații de membre.

Prin această scrisoare, medicii români din SUA doresc să ofere o perspectivă profesională asupra utilizării noradrenalinei și să sublinieze importanța unei abordări echilibrate și informate în gestionarea unor astfel de cazuri complexe.

Cum procedează medicii din SUA în aceste situații

Medicii români din Statele Unite au subliniat în scrisoarea deschisă că, în situațiile în care șocul pacientului devine refractar la tratament sau când starea acestuia depășește opțiunile terapeutice disponibile, este posibil ca medicii să decidă reducerea sau chiar întreruperea tratamentului vasoactiv. Această decizie se ia după consultarea cu familia pacientului, respectând dorințele exprimate de acesta și în colaborare cu comisia de etică a spitalului. În SUA, astfel de decizii sunt ghidate de protocoale și legislație, având ca scop principal reducerea suferinței și menținerea demnității pacientului în fazele terminale ale vieții.

De asemenea, medicii din SUA au menționat că există protocoale clare în ceea ce privește discuțiile prealabile cu pacienții despre dorințele lor referitoare la resuscitare, cum ar fi ordinele "Do Not Resuscitate" (DNR) sau "Do Not Intubate" (DNI). Ei speră că situația actuală din România va conduce la formarea unui grup de lucru care să includă reprezentanți ai Parlamentului, profesioniști din domeniul medical, societatea civilă, cultele religioase și juriști, cu scopul de a îmbunătăți îngrijirea pacienților terminali și de a optimiza utilizarea resurselor medicale limitate.

„Cazurile individuale care implică acuzații de deviere de la standardele de îngrijire nu rezultă in blamarea întregii specialități medicale. Aceste acuzații sunt investigate de profesioniști in cadru legal, nu la televiziune, in presa sau social media”, mai spun medicii care semnează scrisoarea publicată pe rețelele de socializare.

Noradrenalina, substanța care ar fi cauzat decesul pacientului de la Sf. Pantelimon

Noradrenalina, medicamentul central în scandalul legat de decesele suspecte de la Spitalul Sf. Pantelimon, joacă un rol crucial în stabilizarea tensiunii arteriale în situații critice. Administrarea acestui medicament este strict controlată și limitată la tratamente de urgență pe termen scurt, fiind destinat exclusiv adulților și necesită monitorizare medicală atentă pentru a preveni efectele adverse.

Investigațiile au fost demarate în aprilie, după ce directoarea de îngrijiri a spitalului a raportat că, într-un interval de doar patru zile, 17 pacienți de la Secția ATI au decedat. Aceste decese sunt suspectate a fi legate de reducerea intenționată a dozei de noradrenalină, medicament esențial pentru menținerea tensiunii arteriale la acești pacienți critici. Deocamdată, procurorii suțin că ar avea probe pentru un singur caz. Cele două doctorițe acuzate în cazul pacientului de 54 de de ani, care a murit, au fost eliberate din arestul preventiv.