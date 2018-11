Pacienți UMILIȚI la spitalul județean

Pacienții arădeni sunt umiliți ori de câte ori au nevoie de documente medicale eliberate de un medic specializat în chirurgie vasculară.





La Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad există un singur specialist, care nu are program în ambulator, deoarece unitatea medicală nu are contract cu Casa Județeanaă de Sănătate. În consecință, pacienţii care au nevoie de o scrisoare medicală sau un referat medical sunt trimiși la plimbare, spre cabinetele private. Jurnaliștii Aradon.ro exemplifică situația unei femei care se chinuie să își pregătească dosarul de persoană cu handicap (a avut cancer mamar și i-au fost extirpați sânii). Singurul venit al femeii este o îndemnizație lunară de 60 de lei, iar pentru a obține avizul medicului trebuie să achite, la un cabimnet privat, 230 de lei ( venitul ei pe 4 luni), deoarece la spitalul judeețan nu poate beneficia de acest serviciu. „Mă duc, că nu am ce face, nu am altă opţiune. Dar nu e uman să se întâmple aşa ceva! Nu e normal să fiu bătaia de joc a unui sistem”, a declarat pacienta pentru sursa citată.

