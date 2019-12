O fostă pacientă de la Spitalul Județean Brăila a dat în judecată spitalul dar și pe medicul curant , cerând despăgubiri de 10.000 de lei create în urma suferințelor cauzate de operația la care a fost supusă în 15 septembrie 2018. Lina Costache, o croitoreasă din Brăila, spune că în urma unei operații chirurgicale de colecist făcută cu ajutorul laparoscopului a suferit arsuri de gradul 2 și 3.

Femeia susține că medicul care a operat-o i-a spus că acest lucru s-a întâmplat din cauza faptuluii că aparatul era defect și vechi.” În fişa de externare a pacientei se scrie că “a două zi postoperator, cu ocazia pansamentului se constată prezenţa unei arsuri parcelare de natură electrică sacrată şi fesieră produsă de electrodul neutru al instalaţiei de laparoscopie” .

Femeia s-a trezit la Terapie Intensivă după operația de colecist, cu dureri cumplite, cu o rană deschisă şi halatul ars pe ea, medicul care a operat-o, spunându-i că ar fi suferit o arsură electrică în regiunea sacrată şi fesieră, din cauza aparatului care ar fi fost vechi şi defect.

Deşi aceste intervenţii sunt scrise în fişa de externare a pacientei din spital reprezentanţii legali ai medicului şi unităţii spitaliceşti, încearcă să dovedească altceva în fața instanței, și anume că vinovată ar fi fost pacienta, care suferă de obezitate de gradul III, dar şi de alte probleme medicale mai vechi, netratate, potrivit obiectivbr.ro

Când a început coșmarul

Pe 15 septembrie 2018, când Lînă Costache, o croitorească din Brăila, a fost internată la Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila, pentru o operaţie de colecist.

Din documentele medicale puse la dispoziţie cotidanului “Obiectiv-Vocea Brăilei” chiar de ea reiese că pacienta a fost internată cu diagnosticul “colecistită acută litiazică acută”, pentru ca apoi în fişa de externare a pacientei, să mai apară şi alte diagnostice secundare precum hidrops vezicular voluminos, plastron subhepatic-periviscerită, arsură electrică regiunea sacrată şi fesieră şi obezitate gradul III.

Potrivit epicrizei, bolnava a fost internată în urgenţă, prin UPU pentru colici biliare intense, la examenul ecografic de urgenţă fiind găsit un colecist mare, hidropic, cu pereţi îngroşaţi, locuit de calculi.

“Se intervine chirurgical şi se practică adezioliza laparoscopică, colecistectomie bipolară laparoscopică şi drenaj peritoneal multiplu” se arată în fișa medicală. Pacienta a suferit o arsură postoperatorie, care a fost examinată de un medic specialist de chirurgie plastică, şi i s-a asigurat acesteia pansamentul zilnic al arsurilor, fiind externată pe 22 septembrie 2018, “pe cale de vindecare, cu recomandări”.

Femeia continuă să acuze aceleaşi dureri în zona arsurilor şi a decis realizarea unui examen la Institutul de Medicină Legală (IML). În certificatul medico-legal, se arată că femeia prezintă leziuni care s-au putut produce prin contact cu un corp fierbinte, și care ar fi necesitat 24-26 de zile de îngrijire medicală.

După o lună de zile de la intervenţia chirurgicală laparoscopică, femeia a fost din nou internată la SJU Brăila, fiind supusă unei alte operaţii chirugicale.

,,După operaţie, în Terapie Intensivă, m-am trezit arsă, efectiv. Cămăşa de noapte era arsă pe mine. Au venit două infirmiere, au chemat şi asistentele să vădă, m-au dezbrăcât, s-au speriat şi dânsele. M-au pansat şi mi-au făcut o injecţie de durere. După aproximativ o lună de zile, m-a operat iar, că a trebuit să-mi scoată coaja, ţesutul ars şi m-a operat. Şi uite aşa mă chinui de atunci. M-a operat pe viu pentru că nu a mai putut să-mi facă anestezie. Sunt varză! Pe timpul spitalizării când mă plângeam că am dureri, spuneau că mă prefac şi că nu m-ar durea atât de tare. Când eu aveam carne vie. Am avut arsuri de gradul ÎI şi III . Păi, când a văzut nora mea cum arătam după operaţie, cu cămăşa de spital arsă, a leşinat (…) Şi acum mă simt rău tare, mi-au scos ţesutul ars, că era destul de mare şi m-au cusut că pe sac. Am dureri şi acum. Mi s-au dat concedii medicale cât le-a permis legea şi apoi dânşii mi-au zis că nu-mi mai pot da altele, pe când eu am stat 3 luni acasă. Am încercat să merg la serviciu după concediile medicale, şi nu pot să mai stau în poziţia de şezut”, a declarat fosta pacientă a Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila, Lină Costache. Femeia, şi-a pierdut şi locul de muncă, pentru că durerile nu-i mai permiteau să mai lucreze , ea dându-și demisia din luna iunie a acestui an.

Spitalul şi medicul chemaţi în instanţă

Femeia a cerut sprijinul unui avocat. “Medicul mi-a spus după operaţie că fost defect aparatul. Am fost şi la Medicină Legală, am făcut plângere penală la Parchet, la Poliţie. Mă judec cu ei acum. I-am acţionat în judecată imediat după operaţie, tot în septembrie 2018. Şi văd că îmi vine într-una de la judecată că s-a întâmplat ce s-a întâmplat din cauza obezităţii mele. Dacă şi eu sunt obeză…Avocata mea a trimis dovezi clare cu aparatul şi spune că a fost vechi şi defect. Chiar cei din spital au spus asta. Nu vreau să acuz vreun medic anume. Domnul doctor Iugulescu m-a operat. Dar să răspundă cei care au adus aparatul “, a mai spus Lină Costache. Ea a depus plângere şi la Comisia de Monitorizare şi Competenţă Profesională pentru Cazurile de Malpraxis, din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică, iar comisia a solicitat efectuarea unei expertize medicale de specialitate de către prof. univ. dr. Georgescu Ion, medic primar chirurgie generală în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, trimițându-i acestuia întregul dosar care să confirme în ce măsură aspectele sesizate de reclamantă se confirmă.

Concluzia acestui medic din Craiova a fost că “sesizarea reclamantei nu este întemeiată nefiind vorba despre un caz de malpraxis”. Raportul de expertiză, arată că conduită medicală în cauză a fost corectă şi s-a desfăşurat conform protocoalelor, plângerii formulate de reclamantăfiind respinsă în luna martie a acestui an.

,,Fără să mă vadă nici măcar o dată, medicul acesta din Craiova a decis că nu este malpraxis şi că s-ar putea să fi fost nişte ulceraţii care ar fi apărut înainte, care să se fi agravat cu timpul, după operaţie şi din cauza obezităţii pe care o am. Am 83 de kilograme. Păi, dacă eram obeză, cum spun ei acum în instanţă, de ce nu au refuzat să mă opereze? “, s-a mai plâns femeia, care spune că a încercat degeaba să discute cu directorul spitalului . ,,Iniţial nu a vrut să mă primească, eram cu copiii după mine, pe motiv că nu are timp să stea de vorbă cu mine. După care noi i-am spus, ori ne primiţi 10 minute, ori chemăm televiziunea. Când a auzit aşa, ne-a zis «vă rog frumos să intraţi înăuntru, mi-a dat şi apă să beau şi s-a mirat chipurile, că n-a ştiut de acest caz. Ne-a mai zis că, « se poate că medicul care v-a operat, pentru că sunt aduse nişte aparate noi , să nu se fi priceput la manevrarea lor, aşa ne-a zis. Şi acum, în instanţă, ei spun că sunt obeză, şi că aparatul a fost stricat, că aşa ar fi arătat expertiză şi este un accident nefericit”, a mai semnalat fosta pacientă a SJU Brăila.

Daune în instanţă de 10.000 de euro

Avocatul femeii, a spus s-a încercat la început o mediere între reclamaţi şi reclamantă, cu un mediator neutru, din capitală, dar pentru că expertiza efectuată la cererea Comisiei de Monitorizare şi Competenţă Profesională pentru Cazurile de Malpraxis, a avut o concluzie favorabilă medicului curant şi s-a respins acuzaţia de malpraxis, unitatea spitalicească a refuzat propunerea de mediere. ,,Pe rolul Judecătoriei avem două dosare. Unul cu pretenţii prin care cerem daune, pentru că nu s-a rezolvat nimic cu medierea, nu a venit nimeni la mediere, nu au acceptat nici spitalul şi nici domnul doctor Mihail Iugulescu, medierea, iar al doilea dosar este de anulare a deciziei Comisiei de malpraxis, potrivit căreia, se arată că în acest caz nu ar fi vorba despre malpraxis şi noi cerem o nouă expertiză şi să se anuleze acea decizie(…) Se mişcă totul foarte greu, având în vedere că în noiembrie, sau decembrie am depus acţiunea, adică este aproape un an şi nu s-a întâmplat mai nimic până acum”, a declarat reprezentantul legal al Lînei Costache. Femeia cere acum daune în cuantum de 10.000 de euro, o sumă mică în comparaţie cu suferinţa de care a avut parte în ultimele 14 luni de zile, mai spune ea. Contactaţi, la rândul lor, reprezentanţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila au refuzat să explice cum au stat lucrurile, invocând un proces în acest sens.

,,Cazul pacientei Costache Lînă face obiectul unui dosar aflat pe rolul Instanţei de Judecată şi nu putem oferi informaţii în acest sens”, a declarat directorul medical al SJU Brăila, dr. Alina Neacşu.

Potrivit Direcţiei de Sănătate Publică Brăila, din anul 2017 şi până în prezent au fost depuse la Brăila, 4 sesizări de malpraxis, majoritatea fiind înregistrate anul trecut. Niciun caz nu a fost însă confirmat.

“C

Te-ar putea interesa și: