Pachetul anticriză al Guvernului de la Sofia – 0% TVA la pâine, pensii mai mari și reduceri la carburanți

Măsurile vizează sprijinirea cetățenilor bulgari și a mediului de afaceri în condițiile acestei crize fără precedent cauzate de războiul din Ucraina. Măsurile reprezintă o oportunitate de a sprijini cele mai vulnerabile categorii de populație, familiile tinere cu copii și pensionarii, a declarat prim-ministrul bulgar, Kiril Petkov, la un briefing comun al coaliției de guvernământ în Consiliul de Miniștri.

„Împreună reprezentăm o coaliție, suntem puternici”, a adăugat Petkov. “Pentru unele dintre aceste măsuri va fi nevoie de modificări legislative, care vor deveni realitate odată cu actualizarea bugetului”, a declarat viceprim-ministrul și ministru al finanțelor, Asen Vasilev.

El a precizat că măsurile anticriză vor intra în vigoare de la 1 iulie. Unele dintre acestea vor fi în vigoare până la sfârșitul anului, iar altele până la 1 iulie 2023. Kiril Petkov a descris ca fiind „fără precedent” pachetul de măsuri propus, care va costa bugetul de stat aproximativ 2 miliarde de leva.

Actualizarea pensiilor

Potrivit deciziei partenerilor din coaliția de guvernământ, pensiile vor fi actualizate de la 1 iulie în loc de actualul procent de 6,1%, cu circa 20%. Aceasta include o creștere a tuturor pensiilor cu 60 de leva și o creștere procentuală suplimentară. Potrivit așa-numitei „reguli elvețiene” se vor recalcula pensiile a 770.000 de pensionari de la 1 octombrie, iar din 2008 se va recalcula fiecare pensie cu o creștere de 100% a venitului mediu de asigurare sau inflație de 100%, în funcție de opțiunea mai avantajoasă și de care este cuantumul mai mare al pensiei pentru respectivul pensionar.

Astfel, la un an și jumătate de la încetarea furturilor în țară, deciziile coaliției de guvernământ duc la o creștere drastică cu 56% a pensiei minime, care la începutul anului trecut s-a ridicat la 300 de leva, iar de la 1 iulie va fi deja de 467 de leva, a subliniat prim-ministrul Kiril Petkov. Calculele arată, de asemenea, că în ultimii 12 ani, în timpul guvernării GERB, pensiile au crescut în medie cu aproximativ 100 de leva, în timp ce acum, în decurs de doar un an, creșterea va fi de 167 de leva, a menționat el.

Reduceri la carburanți

Pachetul anti-criză oferă, de asemenea, compensații pentru prețurile ridicate la carburanți. Până la sfârșitul anului, toți cetățenii vor putea beneficia de o reducere de 25 de cenți pe litru la benzină 95 și la motorină, metan și propan-butan.

0% TVA pentru pâine

Pe o perioadă de un an, TVA-ul la pâine va fi redus la 0%. Pentru aceeași perioadă, TVA-ul la vin și bere va fi iar de 20%, potrivit unui comunicat al Biroului de presă al Guvernului. „Ca și coaliție, am convenit că este mai bine să avem un impozit zero la pâine, în loc de un impozit redus la prețul alcoolului”, a declarat viceprim-ministrul și ministrul de finanțe Asen Vasilev.

TVA de 9% pentru încălzire și apă caldă

În ceea ce privește încălzirea, TVA-ul la încălzire și apă caldă este de așteptat să fie de 9% în termen de un an. De asemenea, va fi redus la 9% TVA-ul la gazele naturale pentru utilizatorii finali/consumul casnic pe o perioadă de 1 an. TVA-ul pentru cărți continuă să fie mai mic, de 9%. Electricitatea, gazele naturale și metanul sunt scutite de accize, în conformitate cu pachetul anticriză.

Sprijin pentru familiile cu copii

În sprijinul familiilor cu copii, ca măsură pe termen lung, se preconizează creșterea cuantumului facilităților fiscale pentru copii de la 4.500 de leva la 6.000 de leva pe an, urmând ca acesta să fie utilizat la fiecare trei luni ale anului, a spus prim-ministrul.

Pachetul de măsuri anticriză include și creșterea pragului de înregistrare obligatorie conform Legii privind TVA-ul de la 50.000 de leva la 100.000 de leva; impozitarea profiturilor excedentare la energia electrică pentru a compensa consumatorii necasnici; vouchere electronice pentru confortul angajaților, iar valoarea lor totală va fi majorată la 1,2 miliarde de leva; reducerea ratei dobânzii la 8% pentru plăți restante către stat, municipalități, utilități etc.

Două tarife pentru energie electrică, apă

Se va face o recomandare către Comisia de Reglementare în Energie și Apă pentru două tarife pentru energie electrică, apă, încălzire și gaz, bazate pe consumul unei gospodării, scopul fiind acela de a introduce un tarif redus pentru un consum mai mic, arată comunicatul Serviciului de presă al guvernului.

Cele mai multe dintre măsuri vor fi decontate în viitoarea actualizare a bugetului, de la jumătatea acestui an, cu termene diferite de intrare în vigoare și implementare. Se vor face și modificările legislative necesare.(RADOR)