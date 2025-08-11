Pacea de la „mijlocul câmpului de luptă” Diplomația se pare că revine la vechea paradigmă din zorii modernității.

A doua jumătate a secolului XIX a adus obiceiul ca pacea să se discute în mari conferințe, în orașe legendare. Prima dată, însă obiceiul era unul total diferit și ținea nai mult de legătura cu pământul.

Se știe că Războiul de 30 de ani s-a încheiat la 1648, cu pacea în Westfalia, la Munster și Osnabruck. Totuși, Spania și Franța au rămas cumva într-un conflict latent care a mai durat circa 11 ani. Așa s-a ajuns, ca pe Insua Fazanilor, aflată de Râul Bidasoa, granița franco-spaniolă, să se facă pace.

Pacea s-a semnat la 7 noiembrie 1659. S-a respectat obiceiul medieval ca părțile să se întâlnească în punctul central egal depărtat de frontierele statelor beligerante.

Napoleon va dori și el să semneze pacea cu țarul Alexandru I, tot într-un astfel de cadru, simbolic, aflat între hotare. Așa s-a ajuns, ca după victoriile franceze de la Eylau și Friedland, rușii să vrea pacea. Pacea s-a semnat la 7 iulie 1807, la Tilsit. Orașul a avut destule denumiri, inclusiv cea de Sovetsk. Astăzi, se găsește în exclava rusă Kaliningrad. S-a numit în lituaniană Tilze iar polonezii i-au spus Sowiek. În perioada ocupației naziste, s-a numit Sowetsk. Denumirea actuală datează din 1946.

Tilsit se află la confluența dintre râurile Neman și Tulzha. Așadar, Napoleon și Alexandru I s-au întâlnit la marginile imperiilor lor, tranșând o pace care va dura 5 ani. Este destul timp, raportat la modul în care durau păcile la debutul secolului XIX.

Se știe că în 1943, Roosevelt și-ar fi dorit să-l vadă pe Stalin între patru ochi pentru a discuta pacea. Roosevelt a trimis o telegramă la 6 mai 1943. În cuprinsul ei, se preciza că, dacă Stalin dorea, scria Roosevelt, „ne putem întâlni, fie pe partea ta sau pe partea mea din Strâmtoarea Bering”.

Churchill a aflat, iar Roosevelt ca să se scuze, a încercat să-i propună altceva lui Stalin. Pur și simplu, i-a propus o întrevedere în 3, la Fairbanks în Alaska. Aceasta urma să aibă loc în jur de 15 iulie 1943.

Totuși, Stalin a tergiversat și nu a fost de acord nici cu propunerea de a se vedea în Quebec. Atunci, Stalin, apropiindu-se toamna, a forțat nota și a spus că se vor întâlni la finalul lui noiembrie la Teheran. Asta se va și întânpla, prima conferință inter-aliată având loc între 28 noiembrie-1 decembrie 1943, la Teheran, apropiat de granița sovietică și de „bârlogul” lui Stalin.

Se știe că pacea și dezarmarea, în decembrie 1989, s-au discutat între George H. Bush și Mihail S. Gorbaciov în Malta. Era insulă neutră din Mediterana, mare cu NATO la vest și URSS cu un cap de pod în Siria, la Est. Trebuiau să se vadă pe două crucișătoare, dar furtuna a făcut ca Bush să vină pe Crucișătorul sovietic „Maksim Gorki”.

Alaska s-a aflat în cadrul Rusiei Țariste până la 1867, când generalul român George Pomutz, consulul general american de la Sankt Petersburg a mediat vânzarea de către Rusia a Alaskăi. Alaska a fost cumpărată cu puțin peste 7 milioane dolari în martie 1867 și a fost ocupată efectiv de americani în octombrie același an.

Așadar, lumea globală revine la „pacea de la mijlocul câmpului de luptă”. Ce va fi pe 15 august 2025, la bilaterala Trump-Putin, va fi o negociere „ca pe vremuri”...