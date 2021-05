Gabriel Diaconu i-a surprins la fix pe Păcălicii pandemiei.

„Este regula, nu excepția, când vorbim de trompețeii conspirației: sunt lași, ipohondri, și la primul semn că li se crapă revelația, dau buzna peste tine să-i rezolvi.

Urlă că bolile sunt o invenție și că doctorii sunt niște nemernici! Dar, dacă strănută, sună repede un prieten, fac pe șest tone de analize și apoi își revin ca prin farmec după, musai, perfuzii.

Țipă că la cutare spital s-au făcut abuzuri și au murit oameni nevinovați! Dar intră în același spital pe ușa din dos, cu discreție, și mulg toate privilegiile pe care le pot mulge. Că doar, deh, Profeția cu obraz subțire se ține.

Acuză și înfierează vaccinarea ca fiind și degeaba, și opresivă în același timp. Dar s-au învârtit cât au putut să fie printre primii care-și duc părinții la ac. Păi cum altfel.

Pe scurt: mai ușor cu Mesia digitali, că sunt doar biți și pixeli. În viața reală sunt oameni și ei, din carne și oase, la fel de speriați, la fel de cuminți, la fel de lucizi precum majoritatea că de boli se ocupă doctorii, nu bețișorii de pe internet.

Iar a doua lecție de ținut minte e că invariabil, dar invariabil, aceștia sunt fix oamenii care îți dau flash-uri pe autostradă, se bagă în față la casa de marcat sau te împing la metrou că le consumi aerul de deasupra capului.

Dacă am avea un leu pentru fiecare măscărici cu audiență care a zis vreodată sărumâna la cabinetul medical am putea finanța, din colectă, o conferință a vracilor și vindecătorilor, a profeților și ghicitorilor în oculte, și ne-ar mai rămâne și de o cafea și un fursec.

De aia e medicina o meserie nobilă. Pentru că, în timp ce urli că sângele nu există, te coasem. Și in timp ce urli că vaccinurile te cipează, îți montăm branula, merge glucoza cu niște paracetamol, învârte centrifuga probele prelevate, după care afli că ești apt, din nou, să faci ce faci oricum: să ne împroști cu noroi și să ne acuzi de complicitate.”