Vești despre legendarul Ozzy Osbourne. Cum se simte după operația dificilă prin care a trecut

Legenda rock, Ozzy Osbourne, în vârstă de 74 de ani, a suferit inițial leziuni la gât în urmă cu aproape 20 de ani, în timpul unui accident de quad în decembrie 2003.

Cu toate că și-a revenit complet în urma accidentului, o căzătură din 2019 a agravat din nou rana de la gât și a dus la, ceea ce Osbourne a declarat în emisiunea Piers Morgan Uncensored, la „cinci ani de iad absolut pentru mine și familia mea”.

Când moderatorul emisiunii, Piers Morgan, l-a întrebat cum se simte, Osbourne a dezvăluit faptul că a fost supus unei intervenții chirurgicale în urmă cu doar două zile

„ Am avut în sfârșit ultima procedură acum două zile. Nu-mi vine să cred că am ajuns la final. Principalul lucru s-a terminat acum, am terminat cu operația. Dar au fost cinci ani de iad absolut pentru mine și familia mea. Familia m-a sprijinit foarte mult’, a recunoscut Osbourne.