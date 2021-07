Matthew Evans, în vârstă de 36 de ani, a povestit că a surprins obiectul strălucitor neidentificat, OZN, în timp ce privea spre mare, de la fereastra sa situată la ultimul nivel al unui imobil. Incidentul s-a petrecut săptămâna trecută, în orașul englez Teignmouth, din comitatul Devon, Marea Britanie, conform mirror.co.uk.

El a relatat că a văzut un obiect zburător, foarte strălucitor, plutind timp de zece secunde deasupra mării și a rămas șocat. El a reușit să-și scoată telefonul și să facă o fotografie înainte ca obiectul suspect să se îndepărteze și să se facă nevăzut.

Cum arăta OZN-ul fotografiat de Evans

Imaginile pe care le-a surprins Mattews Evans (foto Matthew Evans) arată patru lumini strălucitoare într-o formațiune triunghiulară care persistă pe cerul nopții.

„Fereastra bucătăriei mele oferă o vedere minunată spre mare și, în timp ce priveam am surprins acest obiect necunoscut. Nu se mișca așa cum ar face un avion ci foarte încet, cu o viteză foarte mica. S-a ridicat și apoi a coborât, vreme de zece secunde, după care a dispărut. A rămas suficient de mult timp într-un singur loc astfel încât să-mi scot telefonul și să facă acele fotografii. Apoi a mărit rapid viteza și a dispărut înainte să-l mai pot urmări”, a povestit bărbatul.

Potrivit spuselor sale, lumina era foarte strălucitoare, însă nu semăna cu nimic cunoscut și de aceea a decis să facă fotografia.

„Lumina era foarte strălucitoare. Pur și simplu nu știam despre ce este vorba, ce ar putea fi, așa că am decis să fac o fotografie. Este foarte dificil să clasifici ceea ce am văzut și, astfel, am presupus că este un obiect zburător neidentificat”, a mai spus tânărul.

Raportul serviciilor secrete din SUA privind OZN-urile a fost publicat

Obiectul zburător neidentificat a fost observat de tânărul din Marea Britanie în aceeași săptămână în care Directorul Comunităţii Naţionale de Informaţii din Statele Unite a transmis, Congresului, un raport preliminar cu privire la OZN-uri. Acestea sunt denumite fenomene aeriene neidentificate (UAP).

Raportul a fost publicat pe 25 iunie și confirmă că unele UAP „probabil reprezintă obiecte fizice” și ar putea fi construite de potențiali adversari. Documentul precizează că apariția acestor fenomene reprezintă „în mod clar o problemă de siguranță a zborului și ar putea fi o provocare pentru securitatea națională a SUA”.

Documentul, care a fost prezentat Congresului, a examinat o serie de observații care datează din intervalul 2004 – 2021. Autorii nu pot confirma dacă ceea ce au observat sunt echipamente americane sau aparținând Chinei, Rusiei sau altor națiuni ori entități neguvernamentale.