OUG adoptat de Guvern pentru bazele sportive și tabere. Peste 1.000 trec în administrarea autorităților locale

Executivul a aprobat joi o ordonanță de urgență prin care este stabilit modul de administrare a infrastructurii sportive aflate în proprietatea statului. Actul normativ permite transferul către administrațiile locale a peste o mie de baze sportive și tabere pentru tineret, un proces care ar urma să fie realizat în următoarele luni.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat adoptarea ordonanței, explicând că aceasta stabilește cine gestionează aceste active și deschide posibilitatea ca ele să fie administrate de autoritățile locale.

„În ședința de astăzi a Guvernului a fost aprobată ordonanța de urgență care clarifică cine administrează bazele sportive și taberele pentru tineret aflate în proprietatea statului și care permite transferul lor către autoritățile locale”, se arată în mesajul publicat joi de premierul Ilie Bolojan.

Actul normativ vizează 1.034 de baze sportive și tabere pentru tineret din întreaga țară. Până în prezent, multe dintre aceste bunuri nu aveau o situație administrativă clară, ceea ce a făcut dificilă realizarea unor investiții sau lucrări de modernizare.

„Este vorba despre 1.034 de baze sportive și tabere, aflate în toate județele țării. Până acum, multe dintre aceste active nu aveau o situație administrativă clară, ceea ce a blocat investițiile și lucrările de reabilitare. Prin această ordonanță, cele 1.034 de active vor trece în administrarea Agenției Naționale pentru Sport, pas necesar pentru a începe descentralizarea lor către autoritățile locale”, se arată în mesajul publicat pe Facebook.

Conform noilor prevederi, infrastructura sportivă va fi administrată inițial de Agenția Națională pentru Sport, după care va fi transferată către autoritățile locale. Scopul este ca primăriile și consiliile județene să poată gestiona direct aceste baze și să demareze proiecte de modernizare.

Șeful Executivului a explicat că, în majoritatea județelor, situația juridică a terenurilor și a bazelor sportive este clară, ceea ce permite realizarea rapidă a transferului.

Totuși, în aproximativ o treime dintre județe există încă probleme legate de retrocedări sau alte situații juridice care trebuie clarificate înainte ca procesul de descentralizare să fie finalizat.

Ordonanța stabilește că și personalul care lucrează în aceste baze sportive va fi preluat odată cu transferul. Salariile angajaților vor fi menținute, iar destinația sportivă a acestor active nu va putea fi schimbată.

Autoritățile estimează că întregul proces ar putea fi încheiat într-un interval relativ scurt, dacă etapele administrative vor decurge conform planului.

„Estimarea este că în aproximativ șase luni putem finaliza procesul de transfer al bazelor sportive. Scopul este ca autoritățile locale să poată începe cât mai repede lucrările de reabilitare, să pună aceste baze în valoare și să le redea comunităților”, se mai arată în mesajul premierului.