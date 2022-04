Ouăle de ciocolată Kinder Surprise au fost retrase de pe piață pentru risc de infectare cu salmonella. Anglia, Franța, Germania, Suedia, pe lista de risc

Ouăle de ciocolată Kinder Surprise au fost legate de un focar de salmonella. BBC a anunțat că 63 de persoane, inclusiv copii mici, s-au îmbolnăvit. Gigantul de bomboane Ferrero retrage din Regatul Unit al Marii Britanii produsele Kinder Surprise din cauza temerilor legate de salmonella, dar și alte țări europene sunt afectate. Nu s-a menționat nimic despre România, dar este bine să verificați data de expirare, mai ales că se apropie Sărbătoarea Paștelui.

Agenția pentru Standarde Alimentare din Marea Britanie a publicat sâmbătă o notificarea de retragere a produsului , sfătuind consumatorii să evite consumul articolului de ciocolată și sfătuindu-i să apeleze serviciul de asistență pentru clienți Ferrero pentru a obține o „rambursare completă”. FSA a caracterizat retragerea drept o „acțiune de precauție” care are loc deoarece produsul de ciocolată „ar putea fi contaminat cu salmonella”.

Ouăle Kinder Surprise suspectate că conțin salmonella au fost toate fabricate în Belgia și au date ca fiind potrivite pentru consum cel mai bine înainte în perioada iulie 2022 și octombrie 2022. BBC a raportat că au avut loc 63 de cazuri de infecții cu salmonella, majoritatea „în rândul copiilor cu vârsta de cinci ani și mai puțin. „în Irlanda, Franța, Germania, Suedia și Țările de Jos”. Până acum, nu au existat decese asociate cu focarul.

Ouălele Kinder, cele mai populare produse pentru copii

Kinder Surprise este un produs format dintr-o coajă de ou de ciocolată cu lapte care înconjoară o jucărie mică. Produsul este popular în Europa, dar rămâne interzis în Statele Unite ale Americii din cauza preocupărilor legate de pericolele de sufocare. Ferrero este una dintre cele mai mari companii de ciocolată și bomboane din lume. Corporația are sediul în Italia și deține alte produse populare precum Nutella, Ferrero Rocher și Tic Tacs. Ferrero nu a răspuns la cererea de comentarii a presei britanice.

Salmonella este bacteria implicata in etiologia celei mai frecvente boli diareice din SUA si probabil din lume. Salmonella traieste in mod obisnuit in intestinele animalelor si ajunge sa contamineze diversele alimente sau apa, devenind in acest fel patogena pentru om. Este un gen de bacterii care include diferite serotipuri care duc la boli, inclusiv diaree și vărsături.

Unele cazuri de salmonella sunt suficient de grave pentru a duce la spitalizare sau chiar la moarte. „Știm că aceste produse sunt populare în rândul copiilor mici, mai ales pe măsură ce se apropie Paștele, așa că am îndemnat părinții și tutorilor copiilor să verifice dacă produsele aflate deja în casa lor sunt afectate de această retragere”, a declarat Tina Potter, șefa de incidente FSA într-un comunicat.