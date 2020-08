Printre cele mai poluate zone din țară se numără marile orașe precum Iași, Brașov și București, care este unul dintre cele mai poluate orașe din UE.

„In Romania poluarea este un subiect pe limba fiecarui politician. Greu insa de descifrat ce se intelege prin ce inteleg ei din acest subiect, din moment ce haosul administrativ si infrastructura prezinta carente greu de monitorizat si imaginat. Este limpede ca poluarea se traduce diferit prin compozitie si concentratie in diferite zone din tara, unde poluarea e si a aerului, e si apei, e si a solului.

Oamenii care sunt agresati de anumite categorii de poluanti, cei primari sau cei secundari rezultati in conditii extreme meteo. Oamenii trebuie protejati. E clar ca factorul de mediu agresiv diminueaza speranta de viata. Macar 2 ani se pierd cu actuala concentratie a PM2.5. E clar ca e o lege care sa reglementeze situatia acestor persoane grav afectate. Care sunt? Pentru asta trebui eficient monitorizat tot. Ce este astazi in Romania este foarte superficial. Oamenii sunt bombardati zilnic cu substante poluante nemonitorizate de nimeni. Insa totul isi pune amprenta insumat asupra noastra: ne simtim mai obositi, mai bolnavi, mai slabiti. Noi nu masuram ce trebuie insa organismul nostru le incaseaza!”, scrie profesorul Silviu Gurlui, pe rețele sociale.

Amintim că, la începutul lunii martie, în Capitală, poloarea a atins cote alarmante. O realitate înfricoșătoare ascunsă de autorități. În condițiile în care la ora 05.00 nu exista trafic auto, calitatea aerului era extrem de proastă, fiind constatată o prezență extrem de mare a particulelor în suspensie. Extrem de periculoase pentru copii și bătrâni.

„Otrava in aer. La 4.30- 05.00 dimineata nu e trafic, dar in zona Ion Mihalache nu se poate respira. Cand se trezesc si autoritatile, as vrea o explicatie. Dar zic sa renuntati la bancul cu ceata, vantul, curentii de aer. Sunt bucurestenca. Nu a fost niciodata asa. Niciodata. Nu suntem idioti. Ati importat gunoi si il ardeti odata cu plamanii nostri? Si ai vostri?”, a scris jurnalista Elena Vijulie-Tănase, pe data de 2 martie.

PM10, substanța cu concentrația cea mai mare în aer reprezintă denumirea standard pentru particule în suspensie.

Particulele în suspensie reprezintă un amestec complex de particule foarte mici și picături de lichid. Ele reprezintă un grup complex de poluanți care variază în funcție de dimensiune, formă, compoziție și origine. Particulele produse de traficul rutier includ emisiile de carbon provenite de la motoare, bucăți mici de metal și cauciuc din uzura și frânarea motorului, precum și praful de pe suprafețele rutiere. Altele includ reziduuri din construcții și industrie, precum și polen și particule de sol.

Particulele mai mari sunt, în general, filtrate în nas și gât și nu provoacă probleme. Particulele mai mici de aproximativ 10 micrometri, denumite PM10 și particule mai mici decât cele de 2,5 microni (PM2,5), se pot infiltra în căile respiratorii și adânc în plămâni și să provoace probleme de sănătate.