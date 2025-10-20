Organizația „Evrazia”, afiliată fugarului Ilan Șor, urmează să fie declarată extremistă

Republica Moldova. Organizația „Evrazia”, afiliată fugarului Ilan Șor, ar urma să fie declarată drept extremistă. Curtea de Apel urmează să se expună astăzi asupra demersului depus de Serviciul de Informații și Securitate (SIS). Ședința a fost programată pentru 20 octombrie, deși inițial urma să aibă loc pe 6 octombrie.

Potrivit autorităților, „Evrazia” ar fi fost folosită de Ilan Șor pentru a coordona „proiecte de influență subversivă împotriva Republicii Moldova”. Organizația este vizată într-un raport al SIS privind imixtiunea externă în procesele electorale din 2024.

Raportul SIS indică faptul că influența străină asupra Republicii Moldova s-ar fi exercitat prin „platforme, agenți de influență și instrumente tipice unei imixtiuni hibride”, printre care sunt menționate „Evrazia”, Blocul „Victorie” și „grupul criminal organizat Șor”, susținute de persoane aflate sub sancțiuni internaționale.

Instituția susține că, sub paravanul unor proiecte cu tentă culturală și educațională, „Evrazia” ar fi finanțat deplasarea cetățenilor moldoveni – în special membri și simpatizanți ai structurilor afiliate blocului „Victorie” – la Moscova. Acolo, aceștia ar fi fost instruiți în domeniul social-politic, al tehnologiilor electorale și al tehnicilor de destabilizare.

La aceste instruiri ar fi participat experți și instructori din Federația Rusă, Belarus și state din Asia Centrală, printre vorbitori fiind membri ai organizației de tineret a partidului de guvernământ de la Moscova și ideologi ai propagandei Kremlinului.

O componentă importantă a acțiunilor promovate de „Evrazia” ar fi implicat și reprezentanți ai clerului. În lunile august și septembrie 2024, aproximativ 500 de preoți și enoriași ai Bisericii Ortodoxe din Moldova, parte a Patriarhiei Ruse, au fost transportați la Moscova sub forma unor „pelerinaje” și evenimente religioase, cum ar fi „Drumul Crucii” sau „Marșul Păcii”.

Potrivit SIS, aceste deplasări ar fi fost sprijinite financiar de entități din Federația Rusă și ar fi avut scopul de a consolida influența Moscovei în spațiul religios și social al Republicii Moldova.

Aliona Arșinova, deputată în Duma de Stat a Federației Ruse și președinta Consiliului coordonator al „Eurasiei”, a declarat pentru presa rusă că organizația desfășoară în Republica Moldova activități cu caracter umanitar – de la sprijinirea fermierilor și pensionarilor până la organizarea de călătorii pentru tineri „în scop de schimb cultural” cu alte state din spațiul eurasiatic.

În septembrie 2024, Statele Unite ale Americii au inclus „Evrazia” pe lista entităților sancționate, acuzând-o de tentative de destabilizare a situației social-politice din Republica Moldova înaintea alegerilor prezidențiale.

Dacă instanța va admite cererea SIS, „Evrazia” va deveni prima organizație cu sediul în Federația Rusă declarată extremistă în Republica Moldova. O asemenea decizie ar presupune interzicerea oricărei activități a entității pe teritoriul țării, blocarea conturilor și a resurselor financiare, precum și aplicarea de măsuri restrictive asupra persoanelor implicate în activitatea acesteia.