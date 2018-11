Scandalul de la Realitatea. EVz are DETALIILE EVITATE la TV. Breaking news

Scandalul de la Realitatea TV a fost precedat de o anchetă care îl vizează pe fostul senator PSD care este acuzat că s-a folosit de o ștampilă și o semnătură falsificate pe baza cărora a obținut subvenții de milioane de euro în Delta Dunării. Cozmin Gușă i-a interzis lui Oreste să mai intre în direct, după ce a aflat că l-a adus în emisiune pe ex-parlamentarul cercetat penal





Trei jurnaliști de marcă Rareș Bogdan, Oreste Teodorescu și Oana Stănciulescu au intrat în conflict cu postul de televiziune Realitatea TV după o încercare a fostului senator PSD Traian Rece, anchetat de DIICOT, de a-și susține cauza în studioul emisiunii „Jocuri de putere”. Scandalul cauzat de refuzul patronului televiziunii, Cozmin Gușă, de a-i permite lui Oreste Teodorescu, cel care ar fi intermediat intrarea în platoul televiziunii a controversatului exparlamentar, în emisiunea moderată de Rareș Bogdan, a izbucnit pe 20 noiembrie. Surse DIICOT au dezvăluit pentru „Evenimentul zilei” că, după doar două zile, pe 22 noiembrie, anchetatorii au efectuat mai multe percheziții la Agrodelta Sireasa, societatea din județul Tulcea controlată de Traian Rece în care acesta este cercetat, alături de alte patru persoane, pentru constituirea unui grup organizat, delapidare, evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și spălare de bani. Practic, în emisiunea moderată de Rareș Bogdan, Traian Rece dorea să explice că niște terenuri din Deltă, care aparțin statului român, sunt de fapt ale lui. Despre acest caz, jurnalistul Patrick André de Hillerin a dezvăluit, însă, că Trian Rece s-ar fi folosit de o ștampilă falsificată a Băncii Naționale a României pentru a majora capitalul social al Agrodelta Sireasa cu 164.635.292 de euro. Adică niște hârtii fără valaore reală. Este vorba despre un titlu de 500 de franci aur emis în 1929 de Ministerul Finanțelor.

A cumpărat hârtii fără valoare

Radu Olteanu, unul dintre cei care este cercetat, de la 1 noiembrie 2018, în dosarul nr 107/D/P/2015, întocmit de procurorii DIICOT Tulcea este cel care, în noiembrie 2014, i-a vândut lui Traian Rece titlul de 500 de franci aur nr. 075402, cu cele 37 de cupoane aferente, emis în 1929 de Ministerul Finanțelor pentru Renta Română, Datoria Publică a României. Așa cum reiese din declarația dată în fața notarului public Dana Andreea Neagu, Radu Olteanu spune că are respectivele titluri de valoare de la părinții săi, Gheorghe și Georgeta Olteanu, care i le-au donat. Pentru cele 37 de cupoane emise acum 109 ani, Radu Olteanu a abținut de la Rece doar 10.000 de euro.

Falsuri pentru subvenții ilegale

Pe 13 noiembrie 2014, firma Gala Consulting din Timișoara, prin eveluatorul acreditat Aurica Fat, a evaluat cele 37 de cupoane la valoarea de 164.635.292 de euro. Evaluarea făcută de Gala Consulting, pe lângă raportul de bună credință al expertului în numismatică, sigilografie și heraldică Raoul M. Șeptilici membru al Asociației Națională a Eval u a to r i l o r Autorizați din România (ANEVAR), se bazează, în principal, pe un referat al BNR din 2010. Astfel, Traian Rece a introdus în circuitul companiei pe care o deținea cele 37 titluri de valoare. În 2016 s-a dovedit că acel referat este un document fals, așa cum se arată într-o notă a BNR din data de 04.01.2018 transmisă ANEVAR. În plus, pe data 16 mai 2018, Ministerul de Finanțe a întărit concluziile BNR și specifică faptul că Traian Rece nici nu avea dreptul să ceară bani de la stat fiindcă acele titluri erau expirate. Din adresa Ministerului de Finanțe reiese că s-au falsificat ștampila BNR, semnătura de pe acea hârtie pe actul BNR și numărul de înregistrare. Rece a folosit astfel hârtii fără valoare pentru a obține subvenții de la Ministerul Agriculturii.

Milioane de euro pe terenul statului

O altă problemă subliniată de Patrick André de Hillerin: terenurile din Delta Dunării aparțin de drept Statului Român, nu SC Agrodelta Sireasa. Așa cum reiese dintr-un mesaj transmis public de președintele CJ Tulcea aflăm: „Fostul parlamentar Traian Rece acuză Consiliul Județean Tulcea pentru deposedare și încălcarea legii, deoarece instituția scoate la licitație, pentru atribuirea contractelor de cesiune, terenuri din Delta Dunării care aparțin de drept statului român, dar pe care prorprietarul Agrodelta Sireasa susține că le are în prorprietate. În plus, instanța de judecată a resprins, din 2018, cererea de prelungire a contractelor de cesiune, din partea societății comerciale, tocmai deoarece Consiliul Județean decide dacă vrea sau nu să acorde prelungirea acestora. Fostul senator PSDR, Traian Rece, este proprietarul companiei Agrodelta Sireasa, cu sediul în Voluntari, județul Ilfov, care a avut în concesiune suprafețe mari de teren agricol în Delta Dunării. CJ Tulcea a considerat inoportună prelungirea contractelor de concesiune, având în vedere sumele foarte mici încasate de Statul Român în urma acestor contracte. Ca exemplu, pentru o suprafață de 4.362 hectare, Agrodelta Sireasa a plătit o redevență anuală de 89,74 lei pe hectar. Contractul de concesiune pentru acest teren a expirat în octombrie 2017. Pentru o altă concesiune a companiei Agrodelta Sireasa, de 3,601 hectare, redevența anuală plătită de societatea comercială a fost de 89.78 lei pe hectar. Valoarea redevențelor este estimată la circa 200 de euro pe hectar, pe an, de zece ori mai mult decât a plătit Agrodelta Sireasa Statului Român. În plus, Agrodelta Sireasa a încasat, în toată această perioadă, și subvenții de milioane de euro anual pentru aceleași suprafețe de teren agricol”.

​

Fostul senator Traian Rece, anchetat de DIICOT Foto: agerpres

Susținut de Oreste, în plin scandal „Valiza”

Despre acest caz a scris și jurnalistul Alex Căutiș care a dezvăluit că, în urma demarării anchetei în acest caz, pe 18 octombrie 2018 și pe 22 noiembrie 2018, procurorii DIICOT au făcut percheziții la firma latifundiarului Traian Rece. Între cele două descinderi, Oreste Teodorescu, care ar fi prieten cu Traian Rece, a fost interzis de la Realitatea.Conform unor surse Capital, în plin scandal „Valiza”, pe 5 noiembrie, la Realitatea TV, prin bunăvoința lui Oreste și-a făcut apariția fostul senator de Tulcea, Traian Rece, care dorea să explice că terenurile din Deltă, care aparțin statului român, sunt de fapt ale lui. În replică, Consiliul Județeam Tulcea a transmis că fostul senator PSDR, trecut la PSD, Traian Rece, proprietarul Agrodelta Sireasa, „folosește contextul actual politic pentru a denatura adevărul în legătură cu legalitatea dreptului de posesie asupra 11.000 hectare de teren din Delta Dunării”. Oficialii CJ susțin că situația reală a proprietății acelui teren este cu totul alta decât cea prezentată la postul Realitatea TV, în emisiunea moderată de Rareș Bogdan.

Udrea l-a acuzat că a cerut mită

"Am facut AMOR in 3 cu el si sotia lui!" Blonda rupe tacerea! DEZVALUIRI SOC din fotbalul romanesc

Pagina 1 din 2 12