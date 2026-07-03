Orbirea lui Ilie Bolojan și cinismul unei mize uriașe

400 de cruci de fier răsărite pe un câmp deschis. Cum apare oare un asemenea loc sub cerul liber fără ca nimeni să poată oferi o explicație clară sau poate că explicațiile există dar sunt ascunse în arhivele pe care nimeni nu vrea să le deschidă? Este oare posibil ca un număr atât de mare de destine să se piardă în ceață și nimeni să nu poată trasa o linie clară între realitate și aparențe?

Ne uităm către vârful administrației din acele vremuri și ne întrebăm ce s-a văzut cu adevărat din birourile Consiliului Județean Bihor condus atunci de Ilie Bolojan. Oare nu cumva în spatele acestei povești apăsătoare se poartă acum războaie de care noi nici măcar nu avem habar?! Aducem în studio mai multe întrebări decât certitudini alături de Lucian Duță și Doina Gradea încercând să navigăm printr-o zonă gri plină de emoții puternice și piese lipsă.

Ce indicii am trecut cu vederea până acum? Există oare un singur adevăr sau fiecare parte vede doar propria piesă de puzzle? 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.