De asemenea, Guvernul a mai decis înlocuirea subprefectului judeţului Bihor, Ion-Iulius Delorean, cu Feneşi Tibor, prin detaşare în condiţiile legii.

Totodată, Guvernul a mai hotărât, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne, încetarea detaşării pe funcţia de subprefect al judeţului Tulcea a lui Gabriel Teodosie Marinov.

George Sergiu Niculescu, de 39 de ani, este de profesie jurist. A fost angajat recent la Primăria Eforie, el fiind fost membru şi preşedinte al PNL Năvodari, vicepreşedinte al filialei judeţene PNL Constanţa, precum şi consilier judeţean.

Noul prefect al județului Constanța, George Sergiu Niculescu, a absolvit, în 2004, Facultatea de Drept, Profilul Stiinte Juridice al Universității Ovidius, Constanța. În 2018 obține Master in Administrarea Afacerilor – Antreprenoriat și Administrarea Afacerilor în Domeniul Energiei la Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine. În același an devine Auditor Intern pentru Sisteme de Management al Energiei conform ISO 500001:2001. Este cunoscut ca unul dinte cei mai titrați consultanți în Energie. George Niculescu a fost director sau asociat al unor firme specializare în producerea și vânzarea de energie electrică dar și turism sau agricultură. Este căsătorit și are doi copii.

