„Nu am văzut (imaginile cu Sorina Pintea dusă în cătuşe). Dacă aţi cunoaşte activitatea mea, aţi şti că nu am timp să mă uit la televizor. Cred că orice cetăţean al României care se află într-o procedură de cercetare trebuie tratat ca un cetăţean. Nu ştiu exact la ce tratament a fost supusă. Cred că orice cetăţean, indiferent ce funcţie are, trebuie să fie tratat civilizat, să i se respecte drepturile, să i se respecte demnitatea umană. E valabil pentru orice cetăţean român”, a declarat Ludovic Orban, la România TV.

Premierul a adăugat că niciun om care a fost prins luând mită nu poate fi apărat „sub nicio formă”.

„Orice cetăţean român trebuie tratat cum este normal, în conformitate cu legea, indiferent în ce situaţie se află: că este cercetat, că este arestat. Respectarea drepturilor trebuie asigurată de cei care se ocupă de derularea procedurilor penale, că este vorba despre procuror, de Poliţia Judiciară, că este vorba despre cei care sunt în cei în autoritatea penitenciarelor”, a explicat premierul.

Te-ar putea interesa și: