Marele inamic al PNL-ului la alegeri, chiar în interiorul partidului. Orban a vorbit deschis despre problema întâlnită

Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat că formațiunea politică pe care o conduce va câștiga alegerile și la Galați, chiar dacă unii dintre colegii săi nu sunt de acord.





Prezent la Galați, Ludovic Orban le-a spus gălățenilor că este convins că PNL va înfrânge PSD și în acest județ. Acesta a criticat aspru actuala guvernare și a vorbit despre programul pe care formațiunea politică pe care o conduce vrea să-l pună în practică.

„Bine v-am găsit, dragi gălățeni!

Mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră într-o zi fastă care prevestește ceva bun pentru Galați. Partidul Național Liberal va câștiga alegerile și în județul Galați!

În ianuarie, februarie, martie 2017, după ce PSD-ul ne-a bătut măr, erau la 54-55% în sondajele de opinie, iar Partidul Național Liberal căzuse la 16-17%, baza partidului era demoralizată. Când le spuneam unor colegi de-ai mei că putem să-i batem pe PSD-iști, se uitau la mine ca la felul 14.

Iată, astăzi, că se poate! Iată, astăzi, că Partidul Național Liberal are forța de a spune adevărul și de a-i convinge pe români că România trebuie să revină în mâna românilor buni, cinstiți, credincioși, pricepuți, corecți, cu frică față de Dumnezeu și care știu ce trebuie să facă în această țară.

Oameni buni, dacă cineva vă spune că Partidul Național Liberal nu are program, înseamnă că este rău intenționat. Prin tot ceea ce facem arătăm că avem program. Când ei au vrut, și-au introdus supracciza la combustibil. Partidul Național Liberal a fost împotrivă și i-a avertizat că va scădea consumul de combustibil în România, că vor scădea încasările la bugetul de stat și că prețul motorinei și benzinei se va duce în aer. Am avut dreptate. Normal că avem program. Partidul Național Liberal, dacă ajunge la guvernare va tăia supraaciza la combustibil. Atunci când au venit și-au introdus suprataxa pe contractele part-time, în care oameni care poate nu câștigau suficient dintr-un loc de muncă, sau poate nu aveau capacitatea să muncească patru ore, puteau să câștige un ban dintr-un contract pe două, pe patru ore, pe șase ore. Ei au taxat astfel încât aproape niciun român nu mai poate să facă un contract pe part-time că trebuie să plătească la salariu minim brut integral, chiar dacă el muncește două ore.S-a ajuns în situația absurdă în care trebuiau să plătească mai mult taxe decât încasau, ca urmare a reglementărilor idioate. Vă spun, Partidul Național Liberal are program. Vom desființa suprataxa pe part-time pentru a le permite celor care vor să muncească în plus ca să câștige mai bine, să își facă astfel de contracte și să nu trebuiască să plătească taxe și impozite în plus pentru că vor să muncească.

Dragii mei, Partidul Național Liberal niciodată nu a acceptat ca din banii noștri, ai celor care muncesc, să plătim lenea. Suntem de acord să dăm ajutor social unor oameni care nu pot să muncească, dar nu poți să dai ajutoare sociale unor zdrahoni cărora nu le place munca, care stau și beneficiază de ajutorul social, deși li se oferă locuri de muncă și aici vă spun limpede, oricine va refuza un loc de muncă, dintre cei care beneficiază de ajutor social, nu îi vom mai da ajutor social, pentru că România nu se poate clădi decât pe muncă, pe hărnicie, pe tot ceea ce într-adevăr duce la prosperitate individuală și la prosperitate națională.

Am susținut proiectul de lege cu voucherele de vacanță și ce face PSD? Dă voucherele de vacanță în sectorul public, de cei 5 milioane de angajați din sectorul privat nu le pasă. Și atunci vă spun limpede. și ei trebuie să beneficieze de aceste vouchere de vacanță. Cum facem asta? Stimulându-i pe angajatori, pe companii deducând cheltuielile cu voucherele de vacanță, astfel încât și angajații din mediul privat să primească acest drept de a avea un venit pentru a-și petrece vacanța în România.Vă mai spun lucruri simple. Nu poți să guvernezi cu 28 de ministere, cu sute de agenții, cu sute de secretari de stat, cu armate de subsecretari de stat, cu servicii deconcentrate ale căror număr nu-l mai cunoaște nimeni și cu oameni care își câștigă leafa fără să facă nimic.

Vedeți că PSD ne acuză că vrem să dăm afara oameni din administrație. Da fraților, este adevărat, dar noi nu vrem să-i dăm afară pe funcționarii de carieră, competenți, care sunt umiliți, astăzi, de toți politrucii băgați pe ușa din dos de PSD în instituțiile publice. Noi vrem să-i plătim bine pe funcționarii care servesc cetățeanul, pe funcționarii competenți și să dăm afară toate beizadelele, toate cozile de topor pe care le-a adus PSD în ultimii 2 ani și jumătate și să-i trimitem, dacă vor să câștige bani, să muncească pe piață, cum muncim și noi pentru a ne câștiga existența.

Dragii mei, iar a apărut Androneasca la Ministerul Educației, ce năpastă mai mare pe educație putea fi decât Androneasca. Sigur că unii au zis, după Liviu Pop, ,,genunche,, și după ,,pamblică,, vine Androneasca, dar vă spun un lucru, Androneasca a distrus sistemul de învățământ și profesional, a lăsat țara asta fără meseriași. De 15 ani de zile tinerii, care poate nu vor să urmeze o facultate, nu mai au unde să se pregătească să învețe meserii cautate din care pot să căștige bani, de la fierar betonist, la macaragiu, la prelucrător prin așchiere și la toate meseriile care sunt căutate și din cauza acestei lipse de meseriași, România nu se dezvoltă așa cum ar putea să se dezvolte, pentru că cine vine să investeacă în România, să facă o fabrică dacă nu găsește o mână de lucru pregătita.

Când o aud pe Androneasca că spune că vrea să refacă sistemul de învățământ tehnic și profesional îmi vine să arunc televizorul pe geam. Cum să refacă sistemul de învățământ tehnic și profesional groparul sistemului de învățământ tehnic și profesional, Androneasca.

