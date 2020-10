Declarațiile premierului Orban în emisiunea „Dosar de politician” de la B1 TV.

„În Hotărârea de Guvern privind prelungirea stării de alertă, pe care am prezentat-o public, am făcut nişte modificări faţă de perioada anterioară, în care am decis să utilizăm două praguri, pragul de 1,5 la mie şi de 3 la mie infectări cumulate pe ultimele 14 zile, şi am şi stabilit care sunt măsurile care se iau penrtu fiecare situaţie.

DSP, în evaluarea cazurilor raportate la populaţie, a constatat astăzi că a fost depăşit indicele de 3 la mie, 3,02 este indicele stabilit de DSP.

Conform hotărârii de guvern, a comunicat către CNCCI şi către Prefectura Capitalei, prefectul fiind preşedintele Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgenţă. Mâine, la ora 15:00 se va întruni Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul municipiului Bucureşti şi îşi va pune în practică reglementările din lege şi din hotărârea de guvern.

Ce se schimbă

Aceste reglementări sunt pentru a fi cunoscute de cetăţeni, noi le-am prezentat public încă de la momentul adoptării hotărării CNSU, care a stat la baza hotărârii de guvern şi ulterior adoptarea hotărârii de guvern, la un nivel de infectare de peste 3 la mie, se iau următoarele măsuri: unu: se instituie obligativitatea portului măştii în toate spaţiile deschise şi închise.

După ce se întruni Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă şi va constata, conform legii, depăşirea indicelui de 3 la mie, la o oră care, evident, va fi stabilită în Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă. Noi avem prevăzut în procedură un termen de maxim 48 de ore în care Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă trebuie să constate depăşirea pragurilor şi să ia măsurile să implementeze măsurile.

Deci, la ora 15:00, se va întruni Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă şi va lua toate deciziile, dar ele sunt obligatorii în ceea ce spun, deci purtarea măştii şi în spaţii deschis, în toate spaţiile publice deschise. Sigur, acasă, în maşina personală nu se poate impune obligativitatea, dar în spaţii publice, pe trotuar, în parcuri se va impune obligativitatea portului măştii.

Deocamdată, copiii merg la școală

Doi, în ceea ce privește școlile, toate școlile vor funcționa online. Deci, se suspendă cursurile în clase.

Dacă este depășit indicele de 3 la mie, conform Hotărârii de Guvern și conform Ordinului comun ministrul sănătății cu ministrul educației, asta este măsura care se ia: școala începe online.

Se va desfășura online dintr-un moment în care va fi anunțat. Mâine copiii trebuie să se ducă la școală, în regim normal. Părinții e bine să aștepte ședința Comitetului Municipal, să urmărească toate comunicările”.