Update: Alături de Florin Cîţu, şi Robert Sighiartău, secretarul general al PNL, a respins strategia propusă de Ludovic Orban, conform surselor g4media.ro. La şedinţa restrânsă a PNL, singurul care l-a sprijinit pe fostul premier a fost Ionel Dancă. Ceilalţi participanţi la discuţiile cu privire la numele celui mai potrivit liberal pentru funcţia de prim-ministru au fost Alina Gorghiu, Rareș Bogdan, Raluca Turcan și Iulian Dumitrescu.

Conform sursei citate, Robert Sighiartău a subliniat că prezentarea ideii revenirii lui Orban în fruntea Guvernului României drept variantă ideală pentru a debloca negocierile cu USR PLUS și UDMR, ar aduce mari pierderi de imagine partidului. Secretarul general al PNL a punctat că liberalii s-ar face de râs dacă Florin Cîțu s-ar vedea nevoit să se retragă pentru a doua oară din postura de candidat la funcția de premier.

Amintim că la 12 martie 2020, premierul desemnat, Florin Cîțu, s-a retras înainte de votul de învestitură din Parlament, decizie care i-a deschis lui Ludovic Orban culoarul spre Palatul Victoria. Revenind la motivele expuse de Sighiartău, g4media.ro a notat că secretarul general al PNL a argumentat că a doua înscăunare a lui Orban ar fi însemnat automat că deciziile Biroului Politic Permanent (BPN) al partidului nu ar mai fi avut valoare. BPN l-a desemnat pe Cîțu candidat la funcția de premier.

ştirea iniţială: Conform surselor Digi24, liberalii au avut o noapte încinsă la sediul central al partidului, în care s-au întâlnit pentru o şedinţă informală. Astfel, marţi seara, planurile lui Orban au fost respinse de greii din PNL, în frunte cu Florin Cîțu, propunerea liberalilor pentru funcţia de premier.

Conform sursi citate, Cîțu a fost vehement când a refuzat să se retragă, subliniind foarte clar că o va face doar dacă se va vota astfel în Biroul Naţional Politic al PNL. În acest context, Orban ar fi încercat să se regrupeze şi a propus ca PNL să revină în Opoziţie, moment în care liberalii i-au cerut să obțină în scris acordul USR PLUS și al UDMR pentru funcția de prim-ministru.

Greii din PNL vor de la Orban un acord tripartit

Un acord tripartit al coaliției. Asta vor colegii lui Orban de la fostul şef al Guvernului României. Digi24 anunţă că acest acord este o garanţie prin care liberalii vor să fie siguri că nu intră la negocieri fără ca Ludovic Orban să aibă susținerea partenerilor.

Presat de Florin Cîţu cu votul din BPN al PNL, Orban a evitat să convoace această şedinţă prin care ar fi urmat să se ceară retragerea oficială a ministrului Finanţelor. În acest context, surse din anturajul lui Ludovic Orban au dezvăluit că USR PLUS ar fi propus la negocierile din weekend ca el să fie varianta de premier.

USR PLUS îl susţine pe Ludovic Orban?

„Atât în discuțiile de sâmbătă, cât și în discuțiile de duminică, liderii Alianţei USR-PLUS au enunțat explicit varianta preluării de către Orban a funcției de premier, când și UDMR și-a exprimat acordul de principiu. Practic, în urma discuțiilor de astăzi (n.r. – miercuri, 16 decembrie 2020) USR PLUS trebuie să-și exprime acordul cu formula propusă chiar de USR PLUS”, susțin sursele citate de Digi24.

Undeva se pare că există încă un dezacord politic… Mai multe voci din conducerea USR PLUS au respins la modul categoric această variantă prezentată de liberali. „Toate pozitiile din weekend au fost că trebuie să împărțim cele trei funcții.

Acum, Orban forțează interpretarea că poate să fie oricine de la fiecare partid. În weekend s-a lucrat cu 2 scenarii de prim-ministru pe masă – Cîțu și Ciolos”, a declarat pentru Digi24 un lider USR PLUS participant la discuțiile de la sfârșitul săptămânii.

Lupta pentru putere din interiorul PNL

Există o problemă şi cu demisia pe care Orban a prezentat-o când a renunţat la funcţia de premier, la sugestia preşedintelui Klaus Iohannis. Apropiații lui Orban spun că președintele PNL este prim-ministru „de drept”. „Conform deciziei Consiliului Național al PNL, propunerea de premier este de drept președintele PNL.

Având în vedere această decizie, în cadrul BPN doar președintele PNL putea propune o altă persoană pentru poziția de premier. Acest lucru s-a întâmplat prin propunerea formulată de Ludovic Orban în persoana lui Florin Cîțu. Varianta nu a fost retrasă”, susţin apropiaţii preşedintelui PNL.

În ecuaţia negocierilor pentru formarea noului guvern a intervenit şi dorinţa lui Orban, care intenționează ca împărțirea funcțiilor din Parlament – dacă premierul ar fi pus de PNL – să fie făcută doar între USR PLUS și PNL, fără UDMR.

UDMR rămâne fără funcţiile importante?

„PNL va putea desemna premierul și va avea a doua opțiune pentru conducerea celor două camere ale Parlamentului”, susțin sursele citate de Digi24. Despre acest scenariu, liderii UDMR au cerut, deja, împărțirea egală a celor 3 funcții între cele 3 partide.

În continuare, este aşteptată decizia liderilor USR PLUS, care ar trebui să spună dacă sunt de acord cu varianta Orban premier. În acest sens, mesajul postat recent de Dacian Cioloş, fost premier în perioada noiembrie 2015-ianuarie 2017, capătă o importanţă şi mai mare: „Apropo de discuțiile asupra numelui de premier din această seară (n.r. – marţi, 15 decembrie 2020), mesajul USR PLUS este simplu: am vorbit serios atunci când am spus că e nevoie de un nou început pentru România.”

