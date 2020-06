„Încă înainte de 15 mai, am avut discuție pe 18 mai, în care, dacă vă aduceți aminte, am și anunțat că dacă lucrurile evoluează normal terasele vor fi deschise după data de 1 iunie. Normele care au fost emise prin ordin comun sunt niște norme care au fost lucrate anterior de reprezentanții industriei Ho.ReCa, pe datele pe care le am, cu cei de la INSP, cu cei de la ANSVSA, care au fost şi ei implicați în elaborarea normelor.

Deci, practic, ordinele, apariția lor a fost precedată de discuții ample referitoare la aceste norme. Ele nu erau complet necunoscute…”, a declarat premierul Orban, luni seară, la Digi24.

„S-au pus la masă toate patronatele din HoReCa, n-a lipsit niciunul. Ei, de regulă, obișnuiau să existe o competiție între ei, dacă acum s-au pus la masă, au venit reprezentanții tuturor patronatelor la discuţia pe care am avut-o pe 18 mai, la care, practic, s-a și luat decizia. Ei au vrut tot timpul să informeze pe membrii din asociațiile patronale și de altfel s-a făcut şi public anunțul, dacă țineți minte”, a declarat Orban.

„Dar să știți că, în general, noi am lăsat să se înțeleagă din timp și înainte de data de 15 mai, când am trecut de la starea de urgență la starea de alertă, s-a anunțat din timp. Președintele Iohannis a prezentat deciziile din timp. În ceea ce privește deciziile anterioare ele au fost rodul unor consultări ample pe care le-am făcut în toată perioada asta.

De exemplu, concertele organizate în aer liber, cu până la 500 de persoane, am avut dezbateri cu reprezentanții. Organizatorilor de evenimente, artiștilor, a oamenilor de cultură și oarecum de comun acord am stabilit data respectivă, care era deja anunțată, în general, toate măsurile de relaxare, plus că am anunțat că noi avem un plan de relaxare, care cuprinde relaxarea în pași, la intervale de 15 zile, pentru a vedea dacă măsurile de relaxare luate nu cresc numărul de persoane infectate, adică nu au un efect negativ în ceea ce privește epidemia și le-am luat pe baza unor evaluări a riscului epidemiologic.

Gândiți-vă că acuma, în sistemul ăsta, deci, practic, am permis terase, care sunt în aer liber, unde riscul este mult mai mic decât în interiorul restaurantelor închise, spațiilor de servire a mesei închise, am permis concertele în aer liber, plajele, de asemenea, sunt în aer liber, competițiile sportive, fără spectatori, este adevărat, dar competiții sportive care se derulează în aer liber, transportul rutier l-am permis pentru că era o necesitate”, a mai spus premierul României.