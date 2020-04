Astfel, liderul de la Palatul Victoria a dezvăluit că ţara noastră va primi curând un sprijin financiar important din partea Uniunii Europene. Redăm dialogul de la RRA:

„Ludovic Orban: Este necesar să se mai facă investiţii pentru a creşte productivitatea, pentru a creşte producţia zilnică până la un nivel de consum cât mai apropiat de consumul intern.

Continuăm să sustinem companii româneşti care să aibă capacitatea să producă tot ceea ce este necesar, astfel încât să nu mai fim dependenţi de importuri.

Aici, din cauza faptului că autorizările, certificările mergeau greu, fie la ANMDM, Agenţia Natională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, fie la entităţile din subordinea Minisetrului Muncii şi Protecţiei Sociale, am luat decizia ca şi armata să se implice şi prin ordonanţă militară am acordat competenţa de autorizare pentru intrarea în producţie a acestor echipamente, materiale, substanţe, dispozitive şi către entităţile din subordinea Ministerului Apărării, care au competenţa şi dotarea necesară, tocmai pentru a fluidiza procedurile de autorizare şi pentru a permite intrarea în producţie a unor cantităţi cât mai mari.

Realizator: Mai avem o întrebare pentru dumneavoastră, în ce măsură sunt disponibile fonduri europene în această perioadă?

Avem capacitatea de a le cheltui?

Ludovic Orban: Deocamdată suntem siguri că pe lângă fondurile europene care le avem pe Programul Operaţional Investiţii, mediu, pe lângă Programul Operaţional Regional şi toate celelalte programe, avem garanţia că putem folosi o sumă importantă de cel puţin 350 de milioane de euro pentru decontarea cheltuielilor pentru echipamente, materiale în lupta cu COVID.

De asemenea, avem acordul partenerilor europeni pentru a deconta parţial din fonduri europene cheltuielile pe care le facem pentru plata şomajului tehnic.

De asemenea, la ora actuală, este în curs de adoptare un pachet prin care vor fi puse la îndemâna statelor membre instrumente de sprijin în care să existe resurse de la nivel european pentru susţinerea măsurilor care sunt adoptate de ţările Uniunii Europene.

Realizator: Şi la final, ştim că timpul este preţios, mai ales al dumneavoastră, ce am putea să le transmitem medicilor, cadrelor medicale, dar şi angajaţilor de la Interne şi Armata, care se afla cum la datorie?

Ludovic Orban: Ştiţi că am luat o măsură, aşa, ca un fel stimulent de risc, pe care am acordat-o, că am văzut că a existat un nivel destul de mare de îmbolnăvire în zona personalului din spitale.”

Transcript realizat de Rador