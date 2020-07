Întrebat de ziarişti dacă este adevărat că nu mai sunt locuri la ATI, Vela a răspuns iritat: „Nu ştiu cine v-a spus. Sunt locuri la ATI. Cine a zis că nu sunt locuri la ATI?

Este clar că avem o creştere, este clar că avem focare, este clar că aceste focare sunt cumva regionalizate, în anumite zone şi judeţe. Nu este la nivel naţional. Dacă luăm studiul pe suta de mii de locuitori, o să vedeţi că sunt câteva judeţe care ocupă podiumul.

Dacă ne concentrăm spre a comunica mai bine, spre a explica cetăţenilor din respectivele zone că trebuie să respectăm toate regulile, că trebuie să ne luăm toate măsurile de protecţie, eu cred că acest nivel de alarmare, evoluţia şi dinamica acestei creşteri se vor opri la un moment dat şi vor fi într-un platou de siguranţă, după care, sper eu, şi de coborâre”.

A fost momentul în care a intervenit și Raed Arafat: „Deci, când spunem că nu sunt locuri la ATI în București înseamnă că în spitalele COVID din București nu mai sunt locuri de ATI. Când Timișoara spune că n-are locuri la ATI, înseamnă că n-are locuri la ATI.

Când Timişoara spune că nu mai are locuri la ATI, atunci înseamnă că nu are locuri la ATI. Una este situaţia care a fost în starea de urgenţă, una este situaţia care este acum. În starea de urgenţă am avut medici detaşaţi, medici care au lucrat în alte spitale să sprijine structura pentru COVID. O parte dintre ei s-au întors la locul lor de muncă. Deci, există locuri”.

Recent, Ludovic Orban a spus că cei doi oficiali nu s-au contrazis pe această temă și că Vela l-a chemat pe Arafat „să dea detalii”.

„Nu s-au contrazis. Domnul ministru l-a chemat pe domnul secretar de stat Arafat să dea detalii despre locurile de la ATI.

Nu e suficient să ai paturi cu ventilatoare, cu injectomate, trebuie să ai cadrele medicale. Iar aceste locuri la ATI sunt împărțite în toată țara”, a spus Ludovic Orban, la Digi 24.