Premierul Ludovic Orban a afirmat, vineri, că îi sunt „dragi” constructorii români, dar „mult mai dragă îi este construcţia de autostrăzi”.

Toate bune şi frumoase însă, Orban a confundat autorul citatului pe care l-a parafrazat, adică filosoful Aristotel, care spunea:

„Mi-e prieten Platon, dar mai prieten îmi e adevărul”.

„Platon parcă avea o vorbă: mi-e drag Aristotel, dar mai drag îmi e adevărul”, a spus Orban.

Şi continuă: „Din punctul meu de vedere nu există constructori serioşi şi constructori neserioşi, indiferent că ei sunt români sau sunt din altă ţară”, a afirmat premierul, vineri, la Oradea, unde a semnat contractul de proiectare şi execuţie pentru finalizarea Autostrăzii Braşov – Târgu Mureş – Cluj – Oradea.

Unde s-a greşit cu contractele

„Sunt patru, maxim cinci companii străine care într-adevăr au tratat serios România şi şi-au respectat condiţiile contractuale. În rest, foarte mulţi au venit cu un laptop, au profitat de experienţa din alte ţări pe care au avut-o, au câştigat licitaţii în calitate de antreprenor general după care au contractat toate lucrările în majoritate către companii româneşti la nişte preţuri în care le-au asigurat o profitabilitate minimă companiilor româneşti, subcontractorilor, şi nici măcar, multe dintre ele, nu au plătit la timp”, a subliniat premierul.

Orban vrea să asigure „condiţii egale, un tratament egal” companiilor care participă la licitaţie

„Pentru că altfel, până la urmă, distrugi proiectele pentru că dacă firmele care lucrează cu antreprenorul general nu sunt plătite, ele nu mai au capacitatea de a face lucrarea şi de-aia mor lucrările, pentru că dau faliment constructorii mai mici care sunt trataţi incorect de antreprenorii generali”, a adăugat Orban.

„Dacă vine o firmă chineză şi îmi spune că are utilajele în vapor, în portul nu ştiu care, nu înseamnă că are utilaje în România. Dacă spune că are 30 de ingineri la el în ţară nu înseamnă că are inginerii respectivi şi capacitatea să deruleze proiecte, nu mai vorbesc de mână de lucru şi de alte condiţii care trebuie îndeplinite de companii pentru a putea duce la bun sfârşit un proiect complex, cum este un proiect de infrastructură”, a explicat primul ministru, potrivit România TV.