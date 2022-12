Orașul subteran construit de Putin. Câte buncăre private are liderul de la Kremlin

Roldughin şi echipa sa de jurnalişti au descoperit că aceiaşi muncitori angajaţi pentru construirea buncărelor oficiale şi a tunelurilor pe sub palatul președintelui rus sunt cei construiesc adăposturi private pentru preşedinte. În plus, numărul de buncăre construite este mult mai mare față de cel trecut în documentele oficiale. Redactorul-șef a mai adăugat că jurnaliștii au aflat că tunelurile din Moscova coboară până la 200 de metri sub pământ. Persoanele care au descoperit tunelurile au făcut acest lucru din întâmplare. După ce s-a aflat ce descoperire au făcut, aceştia au fost condamnaţi la diferite sancţiuni administrative. Mai mult decât atât, unii dintre ei erau pasibili de închisoare și au decis să plece din Rusia .

În primul rând, există tuneluri ascunse sub centrul Moscovei. Jurnaliștii au susținut că celebrul sistem Metro-2 leagă clădirile guvernamentale din Moscova de buncărele capitalei. De asemenea, aceste tuneluri mai leagă capitala Rusiei de oraşele Balaşiha, Cehov şi Kaluga. Una dintre intrările în acest tunel ar fi în apropiere de bulevardul Miciurinski din Moscova.

Jurnaliștii au mai descoperirt că există o serie de adăposturi subterane sub palatul lui Putin din oraşul Ghelendjik, pe ţărmul Mării Negre. În plus, ar mai exista buncăre și sub muntele Iamantau și într-un oraș bine ascuns în Ural . Mejgorie este un oraș situat la sud de Ekaterinburg, undeva între Magnitogorsk şi Ufa. În plus, ar fi fost intensificate lucrări în zona muntelui Iamantau, mai ales, în ultimii ani. Avioanele ruseşti au impus o zonă de excludere aeriană deasupra muntelui şi este dificil să pătrunzi acolo pe jos, afirmă jurnaliştii de la Sobesednik, informează Agerpres.