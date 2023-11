Orașul pierdut din Atlantic. Locul misterios, nemaivăzut vreodată pe Pământ. Video

Orașul pierdut din Atlantic, descoperit în anul 2000, se află la peste 700 de metri sub suprafața oceanului, învăluit în mister. Nu seamănă cu nimic din ceea ce s-a văzut vreodată pe Pământ. Un ecosistem impresionant a fost descoperit, iar cercetătorii l-au numit „Lost City ”.

Aproape de vârful unui munte subacvatic în apropiere de creasta Mid-Atlantic Ridge, este locul de unde iese câmpul hidrotermal. Turnuri zimțate, înalte chiar și de 60 de metri, ascund secrete. Este vorba despre rezistență, dar și de amenințări iminente.

Este un mediu de ventilație, vechi de 12.000 de ani. În ciuda locației sale geografice extreme, viața prosperă în Orașul Pierdut. Gurile de aerisire eliberează hidrogen, metan și gaze. De asemenea, susțin comunități microbiene înfloritoare în absența oxigenului.

Hidrocarburile care emană de la gurile de aerisire ale Orașului pierdut stârnesc intriga, sugerând o potențială paralelă cu habitatele extraterestre.

Oamenii de știință meditează la întrebarea privind originea vieții în medii asemănătoare, speculând asupra posibilităților de pe corpuri cerești precum Enceladus, Europa sau Marte.

This is the Lost City, a towering ecosystem in the middle of the North Atlantic. It’s completely unique, with life found nowhere else on Earth. And if someone wanted to destroy it? There’s nothing you could do about it. No laws. No consequences. Welcome to the High Seas… pic.twitter.com/mdG5wOsr5h

— High Seas Science (@RebeccaRHelm) August 22, 2022