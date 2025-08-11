Social Orașul de Floci, localitatea unde s-a născut Mihai Viteazul și care a dispărut de pe hartă. Povestea celui mai important centru medieval







În inima Bărăganului, pe malul stâng al râului Ialomița, la confluența cu Dunărea, se află ruinele unui oraș medieval cunoscut sub numele de Orașul de Floci (sau Târgul de Floci). În secolul al XVI‑lea aici s‑a născut domnitorul Mihai Viteazul, în jurul anului 1558, conform cronicilor istorice.

Situl se întinde pe aproximativ 80 de hectare, complet neacoperit de reședințe moderne, ceea ce îl recomandă drept unică așezare dispărută din România ce poate fi reconstruită arheologic în întregime.

Prima atestare documentară datează din 1431, în timpul domniei lui Dan al II‑lea, fiind menționat ca vamă și târg important. Denumirea provine din terminologia medievală pentru lâna crude („floci”), produs comercializat intens în regiune.

Deși a fost distrus în timpul expedițiilor militare conduse de Ștefan cel Mare și Simion Movilă, orașul s‑a refăcut, dar a decăzut definitiv în timpul Războiului ruso-turc (1768–1774), când populația a emigrat din zonă.

Cronicarul Ștefan Samuscovi consemnează că Mihai Viteazul se mândrea mereu spunând că s-a născut „la vărsarea Ialomiței în Dunăre, adică la Floci” și că mama sa, Tudora, era originară din acea așezare. Ea ar fi fost negustoreasă de blănuri sau chiar hanegiuță locală.

Importanța lui Mihai Viteazul ca precursor al unificării celor trei țări medievale românești face din acest loc un reper simbolic în istoria națională.

Ruinele sitului includ fundațiile a cel puțin patru biserici, trei necropole, locuințe, peste 200 de ateliere și zone cu ceramică veche. Situl se află în îngrijirea Muzeului Județean Ialomița, iar tururile ghidate includ exponate ale vieții economice și meșteșugărești ale orașului medieval.

Se pot observa și explicații despre rolul comerțului cu lână (de aici și numele orașului) sau despre pescuit și oierit.

Orașul de Floci este un punct strategic al patrimoniului cultural al județului Ialomița. Situl va fi reabilitat pentru a deveni atracție turistică veritabilă, cu dotări moderne de interpretare istorică.

Lângă sit există și un muzeu expozițional care prezintă fragmente descoperite în săpături arheologice, vase, unelte, cahle și planuri ale construcțiilor medievale.