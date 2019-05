Operațiunea „Grătarul” a confirmat: Micul, frate cu românul!

Puhoi de lume, de 1 mai, în Parcul Național din Capitală, acolo unde, cât a fost ziua de lungă, au sfârâit grătarele și a curs berea în halbe. După o dimineață mohorâtă, ce era cât pe ce să le strice distracția, bucureștenii s-au bucurat din plin de o după-amiază cu soare. Copii și adulți au ieșit, așadar, imediat după prânz și au luat cu asalt terasele, ademeniți de fumul grătarelor pe care sfârâia micul tradițional românesc, de toate dimensiunile, națiile (de la cei clasici, din vită și porc, la cei speciali, din carne de curcan, vânat sau chiar pește).





Nu au lipsit, pe lângă delicioșii mici, de pe mesele de lemn, răsfirate cât vedeai cu ochii, pe aleile parcului, nici fripturile sau frigăruile, tocăniţele şi tochiturile, gătite după reţete vechi tradiţionale sau mâncarea la ceaun. Toate stropite cu bere din belşug! Ce mai! Trai pe vătrai pentru cele câteva mii de oameni care s-au îmbulzit în jurul grătarelor pentru a gusta din preparatele românești și a sărbători cum se cuvine ziua muncii. Vedeta incontestabilă a festivalului „Micul cel mare”, așa cum stătea inscripționat și pe uriașul panou de la intrarea în Parcul Național, a fost micul de 100 de metri.

7 ore de muncă pentru micul-mare de 100 de metri

„Este al treilea an consecutiv când venim la târgul acesta. Așa cum îi spune și numele, micul vândut de mine măsoară o sută de metri liniari. Pentru prepararea lui a fost nevoie de aproape o noapte întreagă. Ne-am apucat să facem carnea de mici pe la un zece noaptea, iar de terminat, am terminat spre dimineață, pe la un 5. Pe urmă, când șirul de amestec de carne tocată și mirodenii a fost gata, l-am tăiat bucăți, bucăți, pentru a face porții egale pentru fiecare din vizitatorii târgului de azi. Au ieșit cam 1.100-1.200 de mici gustoși”, a explicat pentru EvZ Tiberiu Stanciu (foto), cel care a avut ideea preparatului gigant din carne de vită și porc. Mai adaugă, după ce își consultă ceasul de la mână și vede că a trecut binișor de ora 14.00, că mai mult de jumătate din suta lui de metri de mici a pierit în burțile consumatorilor. „Au început să vină pe la 11.00 și uite că aproape au terminat tot șirul de mici”, mai spune, bucuros că afacerea i-a mers strună.

„Tati, să nu se termine până ajungem noi!”

La doi pași de el, suportând cu greu fumul înțepător care a pus stăpânire pe întreaga zonă din vecinătatea patinoarului, un puști de vreo cinci ani nu își dezlipește privirea de la flăcăii în tricouri roșii care își fac de lucru în dreptul grătarelor. Își linge buzele și adulmecă aerul. Mai are însă de așteptat până în momentul în care se va putea înfrupta din micul delicios. Așa că își întoarce năsucul cârn spre bărbatul înalt de lângă el și, după ce îl trage vârtos de pulpana hainei, îi zice cu năduf: „Tati, tati, să nu se termine până ajungem noi! ”. Taică-su se pune pe râs, îl mângâie pe cap și, după ce ne face șmecherește cu ochiul, îl asigură că „nu, nu se termină, Paul! E destul pentru toată lumea!”. Aflăm că îl cheamă Florin (foto) și că vine an de an în Parcul Național împreună cu țâncul lui, Paul, și soția Anca. „Ne dăm în vânt după mici. E preferatul nostru. Cred că o să stăm până spre seară. E tare fain, iar micii sunt gustoși. Și nici scumpi nu sunt. Să dai 3,5 lei pe un mic e chiar rentabil. Mai ales că nu e deloc mic”, glumește el.

Ce i-a dus iubitul lui Razvan Ciobanu la priveghi. Care e semnificatia florilor si de ce aduc probleme de sanatate

Pagina 1 din 2 12