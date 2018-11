Operațiunea DAVAI SUBMARIN pentru TRAFICANȚII columbieni

Un mafiot rus care a făcut avere în Statele Unite, ajuns la ora destăinuirilor, a spus o poveste incredibilă care începe așa: "Am primit un telefon din Columbia. De la celalalt capat al firului s-a auzit intrebarea: ".





Ludwig "Tarzan" Fainberg este un mafiot cu origini ruse si evreiesti care a facut avere in Statele Unite la sfarsitul anilor '80 si inceputul anilor '90. In prezent, el este inchis in Panama, dupa ce a fost arestat de DEA (Drug Enforcement Agency) si extradat din SUA.

"Tarzan" a acceptat sa isi spuna povestea incredibila in filmul documentar Operatiunea Odessa, el povestind cum a fost la un pas sa inchida o afacere uluitoare: vanzarea unui submarin sovietic catre traficantii columbieni de cocaina din Cartelul Cali, scrie sport.ro.

Fainberg a povestit ca dupa caderea URSS-ului a inceput sa faca afaceri pe filiera Rusia - America de Sud. El a cumparat mai intai motociclete IJ la preturi de nimic si le-a vandut in America Latina. Ulterior, acesta a reusit, alaturi de alti doi complici, sa cumpere trei elicoptere Kamov apartinand armatei ruse si sa le vanda traficantilor de cocaina.

Apogeul afacerilor sale a fost atins in momentul in care a fost implicat in negocierile pentru cumpararea unui submarin sovietic.

Fainberg a dezvaluit dupa multi ani ca a ajutat la orchestrarea unei afaceri incredibile. El a negociat cu inalti generali ai armatei ruse, la inceputul anilor '90, cumpararea unui submarin cu suma de 30 de milioane de dolari.

Afacerea a fost blocata de unul dintre apropiatii lui Fainberg si contactul direct cu Cartelul Cali, un cubanez cautat de autoritatile americane de mai bine de 25 de ani, Tony Yester, cel care a fugit cu avansul de 10 milioane dolari.

"Din fericire, majoritatea dusmanilor mei nu mai sunt in viata", spune astazi Yester, care ani de zile a fugit atat de autoritatile americane, cat si de traficantii columbieni.

