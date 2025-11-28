ONU, numulțumită de decizia lui Trump privind migranții după atentatul terorist din Washington

După ce preşedintele american Donald J. Trump a anunţat că vrea să suspende migraţia din aşa numitele „ţări ale lumii a treia” ca răspuns la un atac armat petrecut lângă Casa Albă, agenţii ale Organizația Națiunilor Unite (ONU) au venit cu un apel ferm adresat Washingtonului: să garanteze accesul la azil pentru persoanele vulnerabile, respectând procedurile internaţionale.

Decizia anunţată de Donald Trump face parte dintr-un răspuns politic la atacul soldat cu victime, incident ce ar fi fost comis de un cetăţean afgan — suspect care, potrivit anchetatorilor, a intrat în Statele Unite în 2021.

Trump a declarat că intenţionează o „întrerupere permanentă” a migraţiei din „ţările lumii a treia”, fără a nominaliza state specifice sau a oferi o definiţie clară pentru acest termen.

În același timp, el a promis să revizuiască dosarele de azil și să consolideze controalele de securitate și imigraţie.

Această decizie vine în contextul unui climat electoral şi politic tensionat, marcat de controverse intense privind imigraţia, refugiaţii şi securitatea naţională.

La rândul lor, reprezentanţii ONU au subliniat necesitatea respectării angajamentelor internaţionale privind protecţia persoanelor vulnerabile.

Într-o informare de presă de la Geneva, purtătorul de cuvânt al biroului de drepturi omeneşti, Jeremy Laurence, a afirmat: „Au dreptul la protecţie în baza legii internaţionale, şi trebuie să li se acorde un proces echitabil.”

De asemenea, purtătoarea de cuvânt a agenţiei pentru refugiaţi, Eujin Byun, a punctat:

„Când oameni care au nevoie de protecţie ajung pe teritoriul lor, trebuie să li se acorde procedura de azil, iar apoi acces la teritoriu.”

Ea a adăugat că majoritatea refugiaţilor sunt membri respectuoşi ai comunităţilor-gazdă, contribuind pozitiv la societate.

Prin aceste declaraţii, ONU a făcut un apel public către toate statele care găzduiesc refugiaţi şi solicitanţi de azil să îşi respecte obligaţiile internaţionale.

Reacţia oficială a ONU vine pe fondul unei intensificări a politicilor restrictive adoptate de administraţia Trump în ceea ce priveşte imigraţia şi azilul.

Recent, SUA au stabilit pentru anul fiscal 2026 un plafon minim istoric pentru primirea de refugiaţi — doar 7.500 de persoane.

De asemenea, programele de resettlement şi admitere a refugiaţilor — construite de administraţii anterioare — au fost suspendate sau revizuite drastic.

În acest context, apelul ONU reprezintă un semnal clar că reducerea accesului la azil şi refuzul migranţilor, fără evaluări individuale şi proceduri corecte, riscă să intre în conflict cu obligaţiile internaţionale ale Statelor Unite privind protecţia refugiaţilor.

Pe fondul acestei dispute, rămân neclare atât modalităţile concrete prin care SUA va implementa suspendarea migraţiei, cât şi capacitatea autorităţilor americane de a asigura tratamentul echitabil al solicitanţilor de azil.

Expertiza şi apelul ONU vine să amintească că, potrivit dreptului internaţional, solicitarea de azil este un drept fundamental al persoanelor care fug din zone de conflict sau perse­cuţie — iar acest lucru nu poate fi ignorat pur şi simplu.

Vom continua să urmărim evoluţia reacţiilor din partea Washingtonului, a comunităţii internaţionale și a ONG‑urilor de protecția refugiaților.