„Omuleții albaștri ai Beijingului” acționează clandestin în Marea Chinei de Sud

Imaginile video de la incident dezvăluie detalii ce se vor ascunse de Beijing. Conform analiștilor, acestea reprezintă unele dintre cele mai convingătoare dovezi până acum cu privire la conexiunile dintre armata chineză și o presupusă miliție maritimă cunoscută ca „omuleții albaștri ai Beijingului” și despre care China spune că nu există.

Imaginile furnizate de autoritățile filipineze cu privire la incidentul de la finele săptămânii trecute prezintă o scenă în care mai multe nave chineze încercuiesc nava ce avea misiunea de aprovizionare a unui avanpost militar îndepărtat situat pe Second Thomas Shoal, în Insulele Spratly.

În majoritate, aceste nave chinezești sunt marcate cu inscripția „Garda de Coastă a Chinei”, dar în cadrul flotilei se pot distinge cel puțin două nave cu o culoare a cocăi albastră, asemănătoare cu cele folosite în pescuit.

China Coast Guard released a clip of the incident near Second Thomas Shoal in the South China Sea on August 5th. pic.twitter.com/B4SRFJZbCt

Experții occidentali în securitate maritimă, alături de Filipine și Statele Unite, au ajuns la concluzia că aceste ambarcațiuni sunt parte a unei miliții maritime sub controlul Beijingului.

Potrivit experților, această miliție deține sute de nave și funcționează ca o forță neoficială pe care China o utilizează pentru a-și impune pretențiile teritoriale, atât în Marea Chinei de Sud, cât și în zonele adiacente.

O situație similară s-a întâmplat recent în timp ce Filipine încerca să aprovizioneze un grup de pușcași marini staționați pe Second Thomas Shoal – o regiune situată în Insulele Spratly, care a fost subiectul unor dispute îndelungate între cele două țări.

Acest banc de nisip izolată se găsește la o distanță de peste 620 de mile față de cel mai sudic țărm al Chinei continentale și la aproximativ 120 de mile de insula filipineză Palawan.

În anul 1999, Filipine a ancorat pe bancul de nisip o navă de război din era celui de-al Doilea Război Mondial, Sierra Madre, într-un efort de a-și afirma drepturile suverane asupra regiunii.

În prezent, pe această navă staționează pușcași marini, însă izolarea sa și starea avansată de degradare o fac vulnerabilă la eventuale provocări.

In 1999 the Philippine Navy deliberately grounded an old US Navy ship on Second Thomas Shoal/Ayugin Reef in the Spratly Islands and kept it manned year-round as a South China Sea sentinel. It’s been annoying China ever since and now China is upping … https://t.co/TypQ6YKuFd pic.twitter.com/coZa9XB2UG

— Chris Cavas (@CavasShips) August 9, 2023