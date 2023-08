Investiție gigant de 10 miliarde de euro într-o fabrică de semiconductori, în Europa

Gigantul taiwanez de cipuri TSMC, furnizor al majorității marilor companiilor globale, începând cu Apple, confirmă că va construi la Dresda, Germania, o nouă fabrică de semiconductori.

Proiectul unei „European Semiconductor Manufacturing Company” germană va fi implementat împreună cu companiile germane Bosch, Infineon și cu cea olandeză NXP, aşa cum scrie însuși TSMC într-un comunicat, în care adaugă că ”se preconizează că suma totală a investițiilor va depăși 10 miliarde de euro, bani constând în injecții de capital, împrumuturi și un sprijin puternic din partea Uniunii Europene și a guvernului german”, scrie publicația italiană Il Fatto Quotidiano.

Acestă joint venture va fi deţinută în proporție de 70% de TSMC, în timp ce Bosch, Infineon și NXP vor avea fiecare o cotă de 10%. Luna trecută, compania americană Intel a anunțat că va investi 30 de miliarde, tot în Germania, pentru construcția a două fabrici în apropierea orașului Magdeburg. GlobalFoundries și STMicroelectronics intenționează să construiască o fabrică de cipuri în Franța, un proiect care va beneficia de un sprijin guvernamental semnificativ. La randul său guvernul italian discută cu Intel construirea unui site de producție care ar trebui să fie în regiunea Veneto sau în Piemont.

Zăcământul care ar putea alimenta mașinile electrice timp de 50 de ani

A fost descoperit un uriaș zăcământ de fosfat, un mineral care poate fi folosit pentru a alimenta mașini electrice și panouri solare. Suficient pentru a satisface cererea în următorii 50 de ani.

Compania minieră Norge Mining, Norvegia, spune că sunt prezente până la 70 de miliarde de tone de fosfor, o cantitate suficientă pentru a satisface cererea timp de aproximativ 50 de ani ani. Economia globală folosește la ora actuală aproximativ 50 de milioane de tone de fosfor în fiecare an. Zăcământul poate fi folosit pentru a alimenta mașini electrice.

Fosforul se află pe lista Uniunii Europene ca minerale importante pentru economie. Zăcământul conține și vanadiu și titan, care sunt, de asemenea, clasificate ca materii prime critice de către Uniunea Europeană.

Înainte de această descoperire din Norvegia, cea mai mare cantitate de rocă fosfatică se afla în regiunea Sahara de Vest din Maroc – în jur de 50 de miliarde de tone.

Potrivit estimărilor US Geological Survey, China are 3,2 miliarde de tone de fosfat, iar Egiptul , de asemenea, are în jur de 2,8 miliarde de tone.