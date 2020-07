Cătălin Hideg, omul care controlează o firmă ce are ca obiect de activitate distribuția băuturilor alcoolice și mâncării, a vorbit despre discuțiile născute în jurul afacerii sale. Și asta după ce firma, înființată anul trecut, a furnizat statului român 1,7 milioane de măști de protecție.

Hideag a intrat în dialog cu jurnalistul Victor Ciutacu, iar interviul (partea a doua) a fost difuzat de România TV.

Victor Ciutacu: V-a plătit ONAC…cu totul și cu totul speciale?

Catalin Hideg: Nu plătește ONAC, ci IGSU pentru că Inspectoratul General al situațiilor de urgență, iar marfa a fost dusă cu mașinile de la avioanele armatei direct la depozitul de la Mizil, iar de acolo s-au distribuit rapid în toate colțurile țării.

V.C.: În toată această perioadă cu probleme de natură penala ale partenerei ați fost tentat să reveniți în țară pentru a fi aproape?

C.H.: Domnule Ciutacu, este o întrebare obsesivă, nu sunt fugit. Am venit la munca, contractul este public, că este la poliție, la DNA, am dosare întregi, am făcut contract de 8 milioane de euro cu firma care a plătit fabrica. Nu pot să plec, până la urma veneam acasă dacă era nevoie.

V.C.: Din punct de vedere uman, partenera dumneavoastră și mama copilului era în arest, nu erați tentat să veniți?

C.H.: Am stat de vorbă cu rudele cu fratele, mătușa, cu copiii. Ce puteam să fac să o scot din arest? Chiar dacă veneam în Romania, veniți dumneavoastră dacă puteți aici sau să spuneți care a fost ultimul avion care a plecat de aici spre România. Nu există, unde suntem noi, în Abu Dhabi, nu au zburat către Romania deloc, de când am venit aici această țară este în carantină, oricine intra trebuie să stea în carantină două saptămâni, oricine pleacă stă două saptămâni în izolare în România.

V.C.: Mă întorc la cazul partenerei de viață, bănuiți actiune a concurenței ca să scoată de pe piață firma doamnei Mihai sau înecracre a autorităților ca sa vă întoarceți în țară?

Ce am făcut? Am vândut măști cu profit de 18% , vă dau contractele și puneți-le la tv să le vadă tot poporul, să nu mai zică lumea că a vândut Hideg și bucătăreasa la prețuri colosale.