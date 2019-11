„Așa cum am promis, în primele zile de când am fost numit la Finanțe, am ieșit din acea bancă rusească în calitate de ministru. Mesajul este clar, România se întoarce spre partenerii strategici, NATO și Europa”, a spus Cîțu pentru Europa Liberă.

„Nu s-a discutat retragerea României din Banca de Investiții în acest moment. Nu mă mai gândesc la așa ceva, voiam doar la nivel de ministru să nu fim reprezentați în această bancă”, a mai spus Florin Cîțu.

În primăvara acestui an, Senatorul Florin Cîțu lansa acuzații grave la adresa Guvernului României a lui Liviu Dragnea. Potrivit acestuia, Guvernul ar avea legături cu Federația Rusă. Acesta folosea drept argumente crearea Băncii Internaționale de Investiții, aceasta datând de pe vremea URSS și în care România are un reprezentant care locuiește la Moscova.

Redăm postarea integrală de pe Facebook a senatorului Florin Cîțu:

„Dovada că guvernul PSD-ALDE lucrează pentru ruși.

De câteva luni de zile vă spun că multe din deciziile guvernului au legătură directă cu Moscova.

Mă tot întrebam de ce nu fac FSDI mai repede. Ne spuneau că este esențial pentru programul de guvernare al PSD + ALDE.

Dacă vă mai aduceți aminte anul trecut, Ungaria câstigă dreptul de a exporta gazele românești exploatate off – shore.

Dar, Putin, Dragnea și V. Orban aveau nevoie de un vehicul financiar prin care să finanțeze achiziționarea de active, resurse în țări cu importanță strategică din UE. Un vehicul prin care să intre bani rusești și să iasă bani „curați”.

După cum știți, Rusia este supusă unor sancțiuni economice din partea partenerilor noștri strategici. România este obligată să respecte aceste sancțiuni.

În 2017, guvernul a inițiat un proiect de lege prin care România își majora participația la o bancă cu sediul la ..atenție, Moscova.

Ce este cu această bancă?

Banca se numește Banca Internaționala de Investiții. Este o bancă înființată pe vremea comuniștilor pentru zona economică controlată de URSS. După 1990, Polonia și Ungaria s-au retras. România nu. Iar banca, evident rămăsese fără activitate.

Vladimir Putin a resuscitat această bancă în 2012. Relațiile sale personale cu Victor Orban au făcut ca Ungaria să revină ca acționar al acestei bănci în 2015. Mai mult, Ungaria a devenit cel mai mare acționar al acestei bănci. Alți acționari, Cuba (vă aduceți aminte de escala lui Teodorovici la Moscova în drum spre Cuba), Republica Socialistă Vietnam, Mongolia, etc..

Întrebarea pentru noi, este clară. De ce bagă România mai mulți bani într-un vehicul financiar care nu are legătură cu partenerii noștri strategici? Un vehicul care evident reprezintă interesele Rusiei în UE. Simplu. Pentru că așa vrea Dragnea.

Majorarea de capital pe care a făcut-o Romania, a fost precedată de vizitele dese ale ministrului de externe ungar la București.

În același timp vă aduceți aminte de scandalul legii off-shore. Dragnea a schimbat legea până a ieșit așa cum au vrut rușii.

Sau OUG 114/2018. Așa cum v-am arătat de mai multe ori, primii și singurii care au beneficiat au fost rușii. Mai mult, această ordonanță are rolul de a scădea prețul activelor unor bănci și al altor companii private din sectoare diferite ale economiei, pentru a putea fi preluate de „salvatori” prin acest vehicul. Astfel, Rusia devine proprietar în zone strategice din economia României.

BII este una dintre cele mai active pe piața de capital și de obligațiuni din RO. Bineînțeles că achiziționează și obligațiuni de stat.

Aceași bancă, controlată direct de Putin, se pare că este în procedura de achiziționare a unui pachet important de acțiuni în grupul Digi 24. Interesant, nu?

Este evident, pentru mine, ca Putin, V. Orban și Dragnea au creat un vehicul prin care să intre bani din afara UE în interiorul UE dar mai ales care să funcționeze în interiorul UE fără să fie sancționat. Asta înseamnă să fii mafiot!

Urmează partea cea mai periculoasă pentru UE.

BII prin decizia rușilor își mută sediul în inima UE. Unde credeți? Da, La Budapesta.

Și mai important. ATENȚIE!

Toți angajații băncii vor avea statut de diplomat. Asta înseamnă că nu pot fi arestați sau reținuți. Punct. Orice ar face. De ce ar avea angajații unei bănci nevoie de acest statut?

Uite așa trei dictatori, fac un vehicul financiar, cu sediul in UE controlat de ruși, și care nu poate fi supus sancțiunilor europene.

Este BII calul Troian al lui Putin în inima UE? Da, în opinia mea.

Acum înțelegeți de ce zicea Teodorovici că nu are nevoie de bani de la bănci?

Este clar acum ce este cu escala la Moscova?

Eugen Teodorovici este implicat direct. El este reprezentatul României în boardul guvernatorilor acestei bănci. Mai mult, România are și un vicepreședinte executiv în conducerea băncii. Venit din MFP și care stă la Moscova.

La final, câteva întrebări legitime?

– ce părere au partenerii noștri americani în legătură cu această situație, ei pun sancțiuni Rusiei, iar guvernul de la București lucrează cu ei?

– ce părere are CE de aceste golănii ale guvernului Dragnea?

– serviciile de informații române știau de aceste lucruri? Dacă știau, l-au informat pe Președintele României?

Eu, senatorul Florin Cîțu, cred că toate cele prezentate astăzi, alături de poziția guvernului României față de paradisurile fiscale, au un singur scop.

Cineva dorește să creeze un alt parteneriat economic și politic din care să facă parte și România. Un parteneriat economic și politic care să nu se supună rigorilor UE și SUA, dar care să acționeze în interiorul acestor zone.”

Te-ar putea interesa și: