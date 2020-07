Gigi Becali a avut destule tentative eșuate în ceea ce privește achizițiile de jucători, dar un caz aparte îl reprezintă un simbol al echipei Rapid. Este vorba despre Daniel Pancu, fost atacant, care a fost curtat insistent de finanțatorul de la FCSB. „Pancone” a fost aproape de un transfer la Steaua, în 1996, și a stat în Ghencea câteva zile. Însă, „militarii” nu s-au înțeles la preț cu Poli Iași. Astfel a ajuns Pancu la Rapid și a devenit un jucător de legendă al giuleștenilor.

„Am fost o săptămână în Ghencea. În ’96, după ce retrogradasem cu Poli Iași. Steaua aduna cei mai buni tineri jucători din țară. Am jucat într-un meci din Cupa Ligii, chiar într-un Steaua-Dinamo, în Ștefan cel Mare. Și într-un meci cu FC Brașov.

Nu s-au înțeles la preț, o diferență de 50.000 de dolari. Steaua nu plătea foarte mulți bani pe transferuri, nici contractele nu erau mari, dar se juca an de an în Champions League. Plus că vindeau foarte bine jucătorii. M-am întors la Iași, am început campionatul în Divizia B. Am stat cinci, șase etape și m-a sunat domnul Sichitiu de la Rapid. Ne-am înțeles și sunt mulțumit, chiar fericit de alegerea făcută”, a povestit Pancu la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” de la gsp.ro.

Gigi Becali l-a plăcut pe Pancu și a încercat să-l transfere de mai multe ori. „Gigi Becali a încercat de trei ori să mă ia la Steaua. În 2002, înainte să plec la Beșiktaș, aveam clauză de reziliere de 3 milioane și mi-a spus într-o întâlnire la Marriott, fusesem să mănânc ceva, că era dispus să mi-o achite. Apoi a mai fost în 2006, când m-am întors la Rapid, iar ultima oară în 2008, când am și ajuns întâmplător, fără să vreau, la Palat”, a mai declarat „Pancone”, care a continuat.

„Acum vă spun adevărul gol-goluț! Mi-a spus nea Giovanni: „Mergem să ne întâlnim cu cineva, să vedem dacă acceptăm sau nu acceptăm”. „Păi, cu cine ne întâlnim?” „Ai să vezi tu acolo”. M-a luat într-o vijelie pe străzile alea pe-acolo că eram să facem și accident. Când am ajuns în curte… Eu nu văzusem Palatul până atunci, doar la televizor, și mi-am dat seama unde sunt. A fost o surpriză mare pentru că am crezut inițial că ne întâlnim în locația respectivă cu cineva de la o altă echipă. În niciun caz nu mă gândeam la Steaua, după ce-o refuzasem de două ori.

A fost o discuție, au încercat, dar și-au dat seama că nu aveam cum. Becali a fost foarte civilizat și interesat să mă ia, dar și-a dat seama că nu pot să trădez Rapidul. Cu toate că în acea perioadă oamenii care răspundeau de Rapid nu se comportaseră tocmai frumos cu mine”, a mai afirmat Pancu.