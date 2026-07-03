Omul care a scindat Partidul Republican!

Toamna trecută, unul dintre cei mai influenți republicani din Congresul american a ieșit de la Pentagon cu o bănuială care îl rodea: fusese mințit. Conform Washington Post, Reprezentantul Mike D. Rogers, președintele Comisiei pentru Servicii Armate a Camerei Reprezentanților, aflase că administrația Trump plănuia să retragă mii de soldați din România — tocmai în momentul în care comisia sa cerea Pentagonului să consulte Congresul înainte de orice retragere militară majoră.

Rogers a decis să îl testeze pe Elbridge Colby, șeful de politică al Pentagonului, în cadrul unei întâlniri directe în octombrie 2025. Întrebarea era simplă: urmează reduceri de trupe? Colby a răspuns că nu știe de niciuna. Două săptămâni mai târziu, anunțul a venit: Brigada 2 de Luptă Infanterie a Diviziei 101 Aeropurtate urma să fie retrasă de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, de la Marea Neagră, fără a fi înlocuită.

Aproximativ 800 de militari americani de pe flancul estic al NATO — brigada care consolidase prezența alianței în urma invaziei ruse din 2022 — urmau să plece acasă, în Kentucky.