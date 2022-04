Omul care a inventat cel mai popular joc din istorie a ratat zeci de milioane de dolari. Rusul care a pornit o revoluție fără să vrea

Grafica sa este simplă, iar regulile sale sunt ușoare: rotiți piesele de puzzle care cad rapid pe ecranul computerului pentru a se potrivi împreună și a crea linii solide – care apoi dispar. Repetați la infinit.

Rusul care a inventat cel mai popular joc video din istorie

„Tetris”, jocul extrem de popular și captivant care a făcut furori în lumea întreagă în anii 1980 și 1990, continuă să implice și să captiveze jucătorii și astăzi. Spre deosebire de majoritatea produselor dezvoltate în primii ani de boom ai designului de jocuri video, „Tetris” a fost un joc fără complicații: fără imagini fanteziste, fără personaje memorabile și fără narațiune.

Dar, deși jocul pare a fi banal, povestea modului în care a ajuns să domine industria jocurilor de noroc și să vrăjească milioane de oameni din întreaga lume este chiar este la polul opus. Povestea este plină de înțelegeri luate prin strângere de mână, rivalități în industria jocurilor și negocieri tensionate între directorii occidentali și oficialii sovietici în ultimul deceniu al Războiului Rece. Atunci când relațiile dintre URSS și țările din Vest erau oricum, numai prietenoase nu.

Nu s-a gândit la început că ar putea să facă profit

Totul a început cu un inginer de software pasionat de puzzle-uri, Alexey Pajitnov, care a creat „Tetris” în 1984. Rusul lucra pentru Centrul de Calcul Dorodnitsyn al Academiei Sovietice de Științe, un centru de cercetare și dezvoltare din Moscova creat de guvern. Avea 29 de ani la acea vreme.

Pajitnov nu a intenționat să facă bani din creația sa; el a conceput jocul pentru distracție.

Pajitnov a fost inspirat de un joc de puzzle numit „pentominoes”, în care diferite forme din lemn realizate din cinci pătrate egale sunt asamblate într-o cutie. Brown a scris că Pajitnov și-a imaginat formele căzând de sus într-un pahar, cu jucători care controlează formele și le ghidează la locul lor.

Pajitnov a adaptat formele la patru pătrate fiecare și a programat jocul în timpul său liber, botezându-l „Tetris”. Numele a combinat cuvântul latin „tetra” – prefixul numeric „patru”, pentru cele patru pătrate din fiecare piesă de puzzle – și „tenis”, jocul preferat al lui Pajitnov.

Când le-a arătat jocul colegilor săi, aceștia au început să îl joace. Și au tot continuat să îl joace și să îl joace. Acești primii jucători au copiat și distribuit „Tetris” pe dischete, iar jocul s-a răspândit rapid în toată Moscova. Când Pajitnov a trimis o copie unui coleg din Ungaria, jocul a ajuns să fie expus într-o expoziție de software la Institutul Maghiar de Tehnologie, unde a intrat în atenția lui Robert Stein, proprietarul Andromeda Software Ltd., care vizita expoziția din Regatul Unit, conform livescience.com.

O licență speculată din plin

„Tetris” l-a intrigat pe Stein. El l-a căutat pe Pajitnov la Moscova, dar, în cele din urmă, soarta jocului s-a aflat în mâinile unei noi agenții sovietice, Elektronorgtechnica (Elorg), creată pentru a supraveghea distribuția în străinătate a software-ului de producție sovietică. Elorg a acordat o licență pentru joc lui Stein, care l-a licențiat apoi distribuitorilor din SUA și Marea Britanie – Spectrum HoloByte și Mirrorsoft Ltd. – a relatat The New York Times în 1988. Potrivit Times, „Tetris” a fost primul software creat în Uniunea Sovietică care a fost vândut în America.

Acordul dintre Stein și Elorg se referea la licențele pentru „Tetris”, dar doar pentru calculatoarele personale, nu și pentru aparatele cu monede sau dispozitivele portabile. Dar Stein a spus distribuitorului Mirrorsoft din Marea Britanie. Compania a încheiat contracte de licență cu companiile de jocuri Atari și Sega din Japonia pentru chioșcuri de arcade și console de jocuri de acasă.

Henk Rogers, de la BulletProof Software, a avut, de asemenea, intenția de a intermedia contracte pentru „Tetris” în Japonia și a obținut drepturile de distribuție a jocului „Tetris” pe calculatoare și console pentru Nintendo, prin intermediul distribuitorului american Spectrum HoloByte.

Cu toate acestea, proprietarul legal al „Tetris”, agenția sovietică Elorg, nu știa nimic despre aceste afaceri. Singurul contract pe care agenția îl semnase era cel cu Stein, care acoperea drepturile pentru calculatoare, și nimic altceva.

Bătălie teribilă pe zeci de milioane de dolari

În momentul în care Rogers s-a întâlnit cu oficialii Elorg la Moscova pentru a discuta despre licențierea jocului „Tetris” pentru dispozitive portabile – Nintendo tocmai crease Game Boy – și le-a arătat un „cartuș Tetris” pentru sistemul Nintendo Entertainment (NES). Sovieticii au fost indignați, dar Rogers i-a convins că, dacă acele drepturi erau, de fapt, disponibile, acordarea de licențe pentru Nintendo – atât pentru dispozitive portabile, cât și pentru console – ar fi foarte profitabilă.

Elorg a fost de acord ca Rogers să asigure drepturile pentru consolele portabile pentru Nintendo, urmând ca drepturile pentru console și pentru chioșcurile cu monede să fie adăugate mai târziu, pe fondul protestelor furioase ale celor de la Atari privind amenințarea la adresa propriilor lor versiuni de „Tetris”. A urmat o bătălie juridică îndelungată între cele două companii rivale de jocuri, dar în cele din urmă a fost soluționată în favoarea Nintendo. Această companie a consolidat rapid influența lui „Tetris” asupra consumatorilor dornici din întreaga lume.

O mulțime de bani s-au câștigat în timpul tranzacțiilor, dar Pajitnov, creatorul jocului, nu a făcut parte din negocieri și nu a obținut niciun profit, pierzând aproximativ 40 de milioane de dolari, a raportat SFGate în 1998.

Cu toate acestea, Pajitnov și Rogers deveniseră prieteni și, cu ajutorul lui Rogers, Pajitnov a emigrat în America în 1991 și s-a dedicat creării de jocuri, mai întâi pentru propria sa companie de proiectare de jocuri și mai târziu pentru Microsoft. Iar în 1996, când Elorg se dizolva, Rogers s-a întors la Moscova pentru o ultimă rundă de negocieri pentru „Tetris” – pentru a înapoia proprietatea asupra jocului celui care l-a inventat.