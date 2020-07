21 iulie

Omul a ajuns pe Lună acum 51 de ani! Chiar așa? HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 21 iulie s-au născut Ernest Hemingway, Robin Williams, baronul Paul Julius von Reuter, Cat Stevens, Vasile Alecsandri, Corneliu Leu, Ioana Diaconescu, Ion Biberi, Simion Bărnuţiu.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Simeon şi Ioan Pustnicul. Proorocul Iezechiel. Rafail şi Partenie de la Agapia. Nimic în ”Kalendar”.

„Evenimentul Zilei” din 21 iulie 1969 a fost primul om care a călcat pe Lună: „That’s one small step for a man, one giant leap for mankind” cuvinte spuse de astronautul Neil Armstrong, la primul pas pe Lună, dar care a devenit şi el istorie, Neil s-a săvârșit din această viață pe 25 august 2012. Născut la 5 august 1930, Neil Armstrong a fost un Leu adevărat! Propoziţia pe care a spus-o pe Lună a fost aleasă de specialiştii NASA în PR dintre câteva mii de sintagme înălţătoare! Au trecut 51 de ani… Ce repede au trecut!

În noaptea de 21 iulie 1969, 20 iulie în State, exact acum 51 de ani, mi s-a făcut un cadou. Intrasem, în acel an, la Politehnică, între primii la Facultatea de Energetică pe atunci elită a inginerilor, iar tata împreună cu prietenul lui dintotdeauna, avocatul Lucian Belcea, pe atunci procuror de Prahova, mi-au oferit o vacanţă pe care nu o s-o uit niciodată. În iulie eram la Cheia, tata îl ajuta pe Lucian să construiscă o căsuţă de vacanţă. Priceput mai era tata, doar făcuse Şcoala Normală şi trei ani de front! Se pricepea la orice, în construcții: betoane, tâmplărie, zidărie, dulgherie, instalaţii, electricitate.

Ei bine, Lucian Belcea a vorbit cu cei de la “farfurie” să mă lase şi pe mine să asist la aselenizarea primului om pe Lună. Farfuria era antena, radiotelescopul de comunicaţii spațiale sau nu, de la Cheia, cel mai mare din ţară. Acum sunt două farfurii. Aşa că atunci am văzut isprava lui Neil Armstrong în culori şi în condiţii deosebite. Nu o să uit niciodată, dar în acel moment, în noaptea aceea magică de iulie, am avut impresia de teoria conspiraţiei, ceva nu era în regulă, ceva îmi suna atunci şi îmi sună şi acum fals! Apoi am luat cunoștiință de teoria conspirației, care spunea că omul a juns pe Lună… mult mai târziu!

Dar ceva nu îmi dă pace… Teoria conspirației spune că evreii din cadrul Programului Spațial Apollo, care nu erau puțini, au ales ziua Prorocului Ilie, cel cu carele de foc spațiale, pentru aselenizarea primului om pe Lună. Știau ei ceva… o taină mare! Să fie adevărat? Bună întrebare!

Nu o să intru în amănunte, le găsiţi pe net, YouTube este plin, dar un singur aspect nu îmi dă pace. La ora actuală sunt, pe tot globul, cam zece mii, poate chiar douăzeci de mii de telescoape, refractoare sau reflectoare, în posesia amatorilor, de caracteristici care permit vizualizarea unor obiecte de câţiva metri pe suprafaţa Lunii, sigur, aceasta doar în condiţii excelente de vizibilitate. Ei bine, niciunul, repet, niciunul, în 40 de ani, nu a semnalat, nu a făcut o fotografie a unui obiect de origine pământeană aflat pe Lună. Se pretinde că pe suprafaţa Lunii sunt zeci de sonde şi module lunare, vehicole etc etc. Nu s-a văzut niciunul de către amatori!