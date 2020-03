OMS afirmă că a făcut o trecere în revistă a articolelor și informațiilor pe această temă și, de asemenea, a consultat cu medici care tratează pacienți cu coronavirus, scrie AP.

Agenția de sănătate a ONU a declarat că „nu are cunoștință de rapoarte privind efecte negative ale ibuprofenului, dincolo de efectele secundare cunoscute ca fiind obișnuite”.

OMS a adăugat totuși că nu recomandă utilizarea ibuprofenului pentru tratarea febrei la persoanele cu COVID-19.

De asemenea, joi, Administrația americană pentru Hrană și Medicamente (FDA) a declarat că nu există nici o dovadă că administrarea unui anti-inflamator non steroidian, cum este ibuprofenul, ar putea fi nociv pentru persoanele infectate de noul covonavirus. Ibuprofenul se vinde sub mărcile Advin, Motrin, Nurofen etc.

OMS și FDA răspundeau astfel unui mesaj pe Twitter al ministrului francez al Sănătății, Olivier Veran, care afirma că persoanele care cred că ar putea fi infectate cu coronavirus nu ar trebui să ia ibuprofen.

Veran le-a sugerat celor care au febră să ia în schimb paracetamol, cunoscut și sub numele de acetaminofen și comercializat sub denumiri ca Panadol, Calpol sau Tylenol.

Veran a declarat că medicamentele anti-inflamatoare, precum ibuprofenul sau cortizonul, ar putea de asemenea agrava o infecție cu coronavirus și că pacienții ar trebui să consulte un medic înainte de a lua aceste medicamente.

Avertismentul a luat rapid amploare pe rețelele de socializare, dat a fost la fel de rapid pus sub semnul întrebării de principalele organisme de sănătate.

Agenția Europeană a Medicamentului a declarat că, în tratarea febrei sau a durerilor în cazurile de infectare cu COVID-19, trebuie avute în vedere toate tratamentele disponibile, inclusiv cele cu paracetamol și cu anti-inflamatoare non steroidiene, ca ibuprofenul.

AEM notează că majoritatea țărilor europene recomandă totuși paracetamolul ca primă opțiune de tratament contra febrei sau durerii.

