Fantomă unei noi pandemii dă fiori reci planetei! Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a lansat un avertisment extrem de dur la adresa Moscovei, acuzând autoritățile ruse că ascund informații vitale după moartea extrem de suspectă a unei tinere cercetătoare din Siberia.

Femeia, angajată a unui institut de boli infecțioase, ar fi murit de ciumă, dar Rusia susține o cu totul altă poveste, în timp ce impune carantină de tip militar, scrie The Guardian.

Cazul Dariei Shipilova, o tânără de 28 de ani care lucra la Institutul de Cercetare Anti-Ciumă din orașul siberian Irkutsk, a declanșat o criză internațională. Tânăra a murit fulgerător, la doar două zile după ce a prezentat simptome aparent banale, asemănătoare unei răceli. Deși primele rapoarte sugerau o infectare accidentală cu bacilul ciumei (pesta) la locul de muncă, autoritățile ruse au negat vehement legătura cu institutul.

Moscova insistă că tânăra a murit din cauza unei „pneumonii de etiologie necunoscută” și dă asigurări că nu există niciun pericol de focar, descriind situația sanitară din regiune drept „stabilă”. Totuși, acțiunile rușilor din teren contrazic flagrant declarațiile oficiale de calm.

În ciuda asigurărilor că totul este sub control, autoritățile au impus restricții draconice de carantină. Colegii Dariei de la laborator au fost efectiv sechestrați în interiorul institutului timp de trei zile, fiind forțați să doarmă pe podele și pe scaune în timp ce le erau recoltate teste și se făceau verificări stricte. Măsuri similare, extreme, s-au luat și în spitalele din apropiere.

Această discrepanță uriașă între discursul Kremlinului și acțiunile din teren a declanșat furia Organizației Mondiale a Sănătății. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a cerut public explicații: „Nu avem încă tabloul complet al acestui eveniment și nu putem efectua o evaluare completă a riscurilor. Schimbul de informații la timp, complet și transparent este esențial pentru a clarifica rapoartele contradictorii”.

Mai mult, OMS suspectează că focarul s-ar fi extins, existând rapoarte neconfirmate despre un al doilea angajat al laboratorului internat cu aceeași „pneumonie de cauză nedeterminată”. Maria Van Kerkhove, directorul OMS pentru pregătirea și prevenirea epidemiilor și pandemiilor, a pus punctul pe i: „Dacă ciuma pneumonică a fost exclusă, atunci de ce a murit, de fapt, această femeie?”.

În cartierul în care locuia Daria Shipilova, panica s-a instalat deja. Conform presei locale, autoritățile sanitare din Irkutsk au luat măsuri radicale pentru a opri un potențial focar. Vecinii au povestit, îngroziți, cum echipe de intervenție echipate în costume albe de protecție și măști de gaze au descins vineri în clădirea de cărămidă cu două etaje pentru a o dezinfecta de mai multe ori.

Scuzele folosite de agenții sanitari au fost de-a dreptul absurde. „Mirosul era insuportabil și foarte înțepător”, a relatat o vecină. „O femeie ne-a bătut la ușă. Am întrebat-o: «Cu ce dați aici?», că știam deja zvonurile despre ciumă. Ea mi-a zis: «Este pentru gândaci». Dar noi nu avem niciun gândac în clădire. Am văzut-o cum își îndesa combinezonul de protecție într-un sac și mi-am zis: «Bun, am înțeles care e treaba»”.

Nici teoria unui „accident de laborator” nu stă în picioare pentru apropiații fetei. Mama Dariei, Svetlana (64 de ani), respinge ipoteza că fiica ei ar fi spart o eprubetă infectată: „Știu adevărul. Mă lupt cu prietenii proști care cred asta. O eprubetă este incasabilă, chiar dacă o dai de perete”. Foștii colegi o descriu pe tânăra de 28 de ani drept un om extrem de meticulos și dedicat, considerând că se încearcă „pătarea imaginii” ei pentru a acoperi un eșec de sistem.

Incidentul a ajuns și pe masa liderilor mondiali. Președintele SUA, Donald Trump, a oferit asistență imediată Moscovei la începutul acestei săptămâni, însă Kremlinul a respins rapid propunerea, încercând să minimizeze importanța cazului. Casa Albă a presat pentru detalii suplimentare, subliniind însă că riscul pentru Statele Unite rămâne foarte scăzut.

Trump a anunțat că intenționează să discute personal despre „problema ciumei” cu Vladimir Putin, care tocmai și-a sărbătorit miercuri împlinirea a 74 de ani. Kremlinul s-a rezumat să transmită rece că, momentan, nu a fost stabilită nicio convorbire telefonică între cei doi lideri, deși una „poate fi organizată rapid”.

Până atunci, misterul morții din Siberia rămâne intact, iar teama că Rusia ascunde o nouă bombă biologică se amplifică de la o zi la alta.