Reacție neașteptată din partea unui membru PNL, după ce olimpica Ana Maria Popescu a reacționat dur față de ministrul Sportului, Eduard Novak. Oficialul a făcut o serie de comentarii vehement criticate de mai multe voci, după ce Ana Maria Popescu s-a întors acasă de la Tokyo cu o medalie de argint în loc de aur.

Consilierul edilului din Tulcea pe probleme de cultură, sport și turism, Ștefan Caraman, a postat pe Facebook un mesaj controversat cu privire la Ana Maria Popescu.

Pe Caraman, de profesie dramaturg şi prozator contemporan, considerat a fi un om citit și școlit, l-a nemulțumit faptul că sportiva l-a lăsat pe ministru cu mâna întinsă, fără să i-o strângă, după ce oficialul afirmase că Ana Maria Popescu nu ar fi reușit să-și adjudece aurul chiar dacă bugetul Federaţiei de Scrimă ar fi fost mai mare cu 5 milioane de lei.

Prozatorul PNL se întrece pe sine, în limbajul cultural. ”Nesimțită”, ”băbăciune”, ”mare țoapă”, ”să își bage medalia în fund”!

„Gest de mare tzoapă al Anei Maria Popescu, refuzând sa strângă mâna ministrului sportului; pentru că: dacă sunt probleme cu federația, ministerul, CIO, are cine sa negocieze cu ei, poate de vina e seful federatiei, caci tot ei e aleg acolo intre ei; si astea se rezolva in birouri, nu in flegme ministrul Novak, este sportiv ca si ea, e medaliat olimpic, e un caracter rar avand in vedere situatia lui medicala, ca om nu merita asa ceva, mai ales de la un alt coleg sportiv; daca a facut o declaratie nefericita, o puteau regla amandoi face to face; dar sa-l lasi cu mana intinsa si sa treci precum o putoare pe langa clientul cu bani putini, asta arata ca degeaba esti campion la sport, daca esti codas la bun simt modul asta ghertoiesc de a te purta in public este, vrei nu vrei, un model pentru ceilalti; deci asta trebuie sa facem cand suntem suparati pe oficiali (buni, rai, sunt oficiali), ii scuipam in gura si ii injuram de mama, ca avem noi frustrari, nu?

Ștefan Caraman: Sportivii de după ’89, niște pițipoance pline de ifose

Ivan, Nadia, Lipa, Szabo, Silivas, Vastag, Covaliu, n-ar fi facut niciodata asa ceva in public, niciodata; si aia au luat medalii un snop, au fost si sunt in Panteonul sportului mondial, doamna asta cifuta din pacate nu gestul si declaratiile ei imi intaresc convingerea ca sportivii astia de dupa ’89 au devenit niste pitipoance pline de ifose, niste prestatori pentru bani si atat; nu tu eleganta, nu tu educatie, nu tu caracter, nu tu respect de sine; nu, tata, doar fitze; daca sportul romanesc e subfinantat (si ma refer la cel de nisa, cum e si sabia), e o povara a statului roman, e incompetenta a tuturor (caci in sistem sunt, de altfel, tot campioni olimpici sau fosti sportivi), e „asa a vrut Dumnezeu”, e ce doriti voi, dar nu te obliga nimeni sa ramai cu mana intinsa daca vezi ca nu primesti; mai ales cand porti pe tine tricolorul; nu ai voie; si in niciun caz sa te comporti ca o tzoapa si pana la urma a fi nesimtit e doar despre tine si nu despre ministrul Novak, nici despre CIO, nici despre nimeni, e de la ma-ta de acasa; si nu are nicio legatura cu spiritul olimpic, niciuna m-am bucurat de medalia sportivei, bravo ei, dar din punctul meu de vedere nu merita sa o poarte la gat ci sa si-o bage in fund; cat priveste presa sportiva care a incurajat gestul cucoanei catalogandu-l ca pe o mare smecherie, nu m-a surprins cu nimic; astia cu scoala prin telefon, atata stiu, scandal si panarama; asta cred eu

PS: babaciunea are de invatat de la tanarul si fenomenal de sarmantul inotator roman; omul a venit la Olimpiada sa se distreze; el e campion prin atitutinde, de aceea e atat de iubit de toata lumea desi n-a castigat inca o medalie; el e cu adevarat sportiv olimpic; nota 1o pe linie”, a postat consilierul liberal Ștefan Caraman pe Facebook.

PNL se dezice de Ștefan Caraman

Nu la mult timp după derapajul consilierului PNL al edilului din municipiul Tulcea, reprezentanții filialei liberalilor din teritoriu au postat un mesaj în care subliniază că opinia lui Caraman este strict personală și nu reprezintă poziția organizației municipale.

„În presa centrală a apărut un articol prin care consilierul pe probleme de cultură sport și turism este citat cu o postare pe Facebook prin care critică gestul sportivei Ana Maria Popescu de a refuza să strângă mâna ministrului Novak.

Opinia domnului Caraman este pur personală și nu reflectă punctul de vedere al PNL Tulcea legat de acest subiect. De asemenea, considerăm că modul în care și-o expune, este greșit”, s-au exprimat reprezentanții PNL Tulcea.

Politicienii au mai subliniat că se bucură de succesul înregistrat de sportivă. „Ana Maria Popescu este una din marile noastre campioane și ne bucurăm cu toții de fiecare succes pe care îl obține pentru România”, a conchis PNL Tulcea în mesajul postat pe Facebook.

Cine este Ștefan Caraman. Are un vast istoric de derapaje publice

Considerat a fi un om citit, şcolit, autor de romane, dramaturg de succes, fost director de bancă, Ștefan Caraman surprinde românii prin derapajele sale din spațiul public. Trebuie menționat că Ștefan Caraman a părăsit USR pentru a adera la organizația liberalilor. Ulterior, Caraman a ajuns purtător de cuvânt şeful al Cancelariei Prefectului judeţului Tulcea.

În anul 2020, liberalul a mai avut un derapaj, de această dată cu privire la Curtea Constituțională. Supărat că judecătorii CCR au îndrăznit să ia o decizie care nu i-a convenit, Caraman a adresat autorităților un mesaj pe măsură – „muie CCR!”.

„Indiferent de câtă dreptate au sau nu judecătorii CCR, este inadmisibil ca un om încadrat politic într-o funcţie cheie a judeţului, să folosească astfel de limbaj, chiar şi pe facebook. Un derapaj nepermis, din partea domnului Ştefan Caraman… dovedeşte încă o dată că mai avem mult până departe, până când politicul va realiza că nu tot ce zboară se mănâncă şi nu orice nene care vine la partid, lipeşte afişe şi înjura adversarii pe facebook, poate deţine funcţia de purtător de cuvânt al reprezentantului guvernului în teritoriu!”, a transmis, în acea perioadă, tulceanoastra.ro.