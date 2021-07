Această bătălie pe viață și pe moarte are însă și un efect advers, căci o parte dintre membrii PNL par excedați, de exemplu de tefeliștii din partid. „Îmi spunea un liberal greu că pleacă din PNL”, a relatat jurnalistul Mirel Curea. „Era cumva previzibil că va veni o a treia variantă. Oamenii din partid nu se simt confortabil. Această a treia variantă poate fi îmbrățișată de organizații”, a confirmat Adriana Săftoiu.

Însă ipoteza anunțată de liberală s-a confirmat. Europarlamentarului Dan Motreanu i s-a propus un tandem cu Ilie Bolojan, primarul municipiului Oradea. Dan Motreanu, un personaj discret și un lider vechi cu mare greutate în partid, potrivit invitatei, „are pedigree politic”, a conchis Robert Turcescu. Adriana Săftoiu a precizat că îl apreciază pe Bolojan, genul de politician care „mai mult face decât stă pe Facebook”.

„PNL se vulnerabilizează zilnic”

„Ceea ce părea de la început foarte ciudat a fost confirmat de modul în care se derulează (n.r. – campania pentru funcția de viitor președinte PNL). E prima oară în 31 de ani când un partid are o campanie internă de patru luni. Pentru campanii mult mai importante ai maxim două luni. Patru luni pentru un partid anunța un fel de măcel. Nu știu cine a făcut această propunere.

Politiciana a mai punctat că din punctul ei de vedere, partidul a cărui membră este „se vulnerabilizează zilnic. Ne-am lăudat că vom face lucrurile diferit, însă ce i-am reproșat PSD-ului noi am făcut într-un an și jumătate de guvernare. Am spus că vom fi altfel și aveam obligația să facem acest lucru”. Un alt aspect cheie este, în opinia liberalei, faptul că nu avem opoziție: „PSD tace, dar există șanse să tacă necontrolat”.