Campanie EvZ. S.O.S sportul românesc! Olimpicul care a lăsat sportul pentru a lucra într-o multinațională

Înotătorul Daniel Macovei a reprezentat România la Jocurile Olimpice de Vară găzduite de Rio de Janeiro în 2016. Sportivul ar fi vrut să-și continue activitatea și să participe și la Olimpiada găzduită de Tokyo în 2020, dar aspectul fi nanciar l-a determinat să se îndrepte către domeniul IT.





Cotidianul „Evenimentul zilei” demarează o campanie care prezintă problemele ce erodează sportul românesc. Regresul gimnasticii, fotbalului, handbalului masculin și al atletismului este o realitate și are la bază organizarea defectuoasă, lipsa banilor sau dezinteresul și nepriceperea factorilor de decizie. Pentru reclamarea diverselor probleme puteți folosi adresa officeredactie@ evz.ro.

Participant la Olimpiadă după 17 ani de muncă

Daniel Macovei (25 de ani) a făcut înot de performanță, iar în urmă cu doi ani a decis să abandoneze sportul. Nu i-a fost ușor, mai ales că în 2016 participase la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, acolo unde a obținut în seriile de calificare locul al 15-lea cu ștafeta de 4X100 de metri liberi. „Experiența a fost una specială, a reprezentat împlinirea unui obiectiv după 17 ani de muncă în bazin și implicit mi-a adus multe satisfacții”, povestește fostul sportiv de performanță Daniel a început să practice înotul de la o vârstă fragedă. „Am fost crescut într-un mediu unde toți membrii familiei au făcut sport, prin urmare părinții m-au îndrumat să încep înotul la vârsta de 7 ani. Am activat la clubul privat CS Delfinul”, ne povestește Macovei, care ar fi vrut să se pregătească pentru următorul ciclu olimpic și să ajungă la Olimpiada organizată de Tokyo în 2020.

A renunțat la Olimpiada din 2020

Însă, situația financiară din înot l-a determinat săși schimbe traiectoria profesională. „Cred că este important să faci anumite lucruri pe baza obiectivelor pe care ți le propui, așa că după Jocurile Olimpice de la Rio am încercat să îmi propun un obiectiv pentru următorul ciclu olimpic, însă pus în balanța cu celalalte oportunități pe care le aveam, am decis să fac o schimbare”, explică Daniel.

Înotătorul a găsit un loc de muncă într-o multinațională și a fost nevoit să abandoneze sportul care îi marcase viața. În paralel, el își continuă și studiile. „În momentul de față lucrez în cadrul unei companii multinaționale din domeniul IT, iar recent am fost admis în cadrul unei școli doctorale”. Atât timp cât a fost sportiv, Macovei a încercat să nu neglijeze aspectul educațional, anticipând că, la un moment dat, ar putea să aleagă o altă carieră. „Concomitent cu pregătirea sportivă am pus accent și pe educație, iar din acest motiv nu pot spune că numărul meu de antrenamente a fost unul ridicat, în medie, săptămânal, aveam 9 antrenamente de apă si 3 antrenamente de pregătire fizică pe uscat”.

Mult discutata temă a celor 25 de lei rezervați pentru hrana zilnică a unui sportiv de performanță este explicată și de fostul olimpic. „O diurnă de 25 de lei este prea mică pentru un sportiv de înaltă performanță, însă nu cred că diurna este singurul aspect financiar din cadrul pregătirii. Un alt lucru care ar trebui îmbunătățit este reprezentat de bugetele alocate federațiilor sportive, care în opinia mea sunt prea mici, iar acest lucru se reflectă asupra numărului de sportivi susținuți și cantonamentele oferite pentru pregătire. În același timp, cred că susținerea sportivilor ar trebui să vină și din partea comunităților locale, care în momentul de față nu sunt foarte implicate în crearea unor modele de sportivi”, atrage atenția Daniel.

Pagina 1 din 1