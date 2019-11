Între susținătorii taberelor PSD – PNL e război total și niciunul dintre combatanți nu își menajează adversarul. În lipsa unui duel al candidaților Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă, s-au înfruntat pe terenul Antenei 3 reprezentanții din linia a doua, Lia Olguța Vasilescu și Rareș Bogdan.

Cei doi și-au aruncat vorbe grele și acuze dure, într-un dialog din care n-au lipsit înțepăturile și amenințările directe.

Iată ce schimb de replici au avut Olguța Vasilescu și Rareș Bogdan în emisiunea „Exces de Putere”.

Rareş Bogdan – Președintele Iohannis a vorbit prin faptele sale…

Olguța Vasilescu – Care fapte? Daţi-mi exemplu de un singur lucru.

R.B. – Atunci când trăgeaţi cu tunul în osatura statului român, Klaus Iohannis ținea pur şi simplu imaginea României, încercând să explice tuturor partenerilor că România…

O.V. – Asta înseamnă că nu a făcut altceva decât să critice PSD. Asta am înţeles. Aţi venit cu lozincile astea mincinoase, că vream să îl salvăm pe Dragnea de puşcărie şi că numai asta facem în legislație. Şi uite că Dragnea este la puşcărie, iar Klaus Iohannis, cu 47 de dosare, nu are niciun fel de problemă. Lăsaţi lozincile! Am înţeles ce a distrus. A construit ceva?

R.B. – Vă amintesc de OUG 13.

O.V. – Lăsaţi OUG 13, că e fumată de trei ani. Ceva nou mai aveţi? Eu vă întreb ce a făcut Klaus Iohannis, nu ce a făcut Guvernul.

R.B. – Vă amintesc de recursul compensatoriu, de Secţia Specială. Liviu Dragnea, Sorin Grindeanu, Mihai Tudose… Daţi-mi un singur exemplu de lider al dumneavoastră dintre cei trei premieri, sfârşind cu doamna Dăncilă, continuând cu liderii PSD, care în cei trei ani de zile să reuşească măcar să aibă trei întâlniri la cel mai înalt nivel, în ceea ce înseamnă partenerii noştri euro-atlantici.

O.V. – Când o să fie preşedintele României doamna Viorica Dăncilă, o să aibă întâlniri şi cu liderii euro-atlantici. Ce a făcut Iohannis pentru România? A vizitat măcar un azil de bătrâni, un orfelinat de copii, în cinci ani de zile de când este preşedintele României?!

R.B. – Va fi cea mai mare înfrângere a PSD din istoria sa.

O.V. – Lăsaţi lozincile astea că, gata, le-am fumat, poate veniţi cu ceva constructiv, totuşi! Lăsaţi-ne pe noi! Văd că vă roade rău de tot grija de PSD. Puteţi să îmi spuneţi un singur lucru pe care l-a făcut Iohannis de când e preşedinte?

R.B. – Enorm de multe lucruri, doamnă, că altfel nu îl votau peste 40% din români acum.

O.V. – Daţi-mi un singur exemplu! Nu îl aveţi? Nu sunteţi în stare să daţi un sigur exemplu? Nu mă luaţi cu stâlpul democraţiei…

R.B. – Doamnă, întâlnirile cu Macron, Angela Merkel, Donald Trump, împăratul Japoniei…

O.V. – Extraordinar!

R.B. – Nu sunt importante, să înţeleg!

