Olaf Scholz condamnă „negarea adevărului” în pandemie și promite măsuri dure împotriva „extremiștilor”

Într-un discurs de înaltă ținută, în care a spus că sunt „multe de făcut” și „nu avem timp de pierdut”, Olaf Scholz a recunoscut provocările enorme cu care se confruntă Germania pentru a face față urgenței pandemice, schimbărilor climatice, inclusiv temerilor multora cu privire la impactul pe care l-ar putea avea tranziția spre neutralitatea climatică.

Olaf Scholz a promis o „împărțire echitabilă” a costurilor și a declarat că toată lumea va beneficia de „siguranța și securitatea” trecerii la energia regenerabilă. Dar cancelarul a precizat că o mare majoritate a populației ar trebui să susțină angajamentul guvernului de a avansa cu șapte ani pentru eliminarea treptată a combustibililor fosili – pe care s-au bazat 250 de ani de prosperitate germană – pentru ca tranziția să funcționeze. Investițiile private susținute de subvenții guvernamentale vor fi, de asemenea, în centrul promovării inovațiilor în materie de neutralitate climatică, a spus noul cancelar german în Parlament.

Noul cancelar îi mulțumește Angelei Merkel pentru „modestia și maniera calmă” cu care a gestionat schimbările politice

Scholz, al cărui guvern de coaliție tripartită format din social-democrați, Verzi și FDP, un partid pro-business, a preluat funcția în urmă cu o săptămână, a adus, de asemenea, un omagiu predecesoarei sale, Angela Merkel. El i-a mulțumit acesteia pentru că a permis o tranziție lină a puterii de la guvernul ei la al său, datorită „manierei sale calme”, și a lăudat-o pentru „modestia și lipsa de afectare”. El a spus că tranziția a fost „admirată în întreaga lume și a câștigat respectul multor persoane la nivel internațional”.

Olaf Scholz și-a început discursul de 90 de minute prin a-i îndemna pe germani să se vaccineze pentru ca țara să poată „reveni la normal” și a subliniat efortul comun necesar pentru a învinge virusul. Până în prezent, puțin sub 70% dintre germani au fost vaccinați cu ambele doze de vaccin, în timp ce 26% au făcut și rapelul.

Olaf Scholz condamnă „negarea adevărului, teoriile absurde ale conspirației, dezinformarea gratuită și extremiștii violenți”

Noul cancelar și-a petrecut primele 10 minute ale discursului său condamnând „negarea adevărului, teoriile absurde ale conspirației, dezinformarea gratuită și extremiștii violenți” care au contribuit la rata scăzută de vaccinare din Germania, pe un ton mult mai aspru decât cel folosit niciodată de Merkel în timpul pandemiei. Scholz a declarat că nu înțelege motivul pentru care germanii nu s-au vaccinat, deși fiecare adult are acces la câte două doze, iar cei mai vulnerabili au acces și la un rapel.

„Dacă ar fi făcut-o, am fi avut acum pandemia sub control. Atunci am putea avea un Crăciun semnificativ, cu vechile noastre libertăți”, a mai spus Olaf Scholz.

Complotul unor protestatari de a-l asasina pe șeful Saxoniei

El a atacat în special protestatarii care au încercat să deraieze măsurile guvernamentale de limitare a COVID-19, chiar în momentul în care accentul a fost pus pe apariția unor rapoarte privind un complot al negaționiștilor coronavirusului pentru a asasina șeful landului Saxonia, ceea ce a dus la raiduri ale poliției, miercuri, 15 decembrie.

De asemenea, au avut loc recent defilări cu torțe în fața casei ministrului sănătății din Saxonia, precum și o avalanșă de amenințări cu moartea trimise primarilor și altor personalități publice din întreaga Germanie.

Scholz a declarat că nu va permite unei „mici minorități de extremiști să încerce să își impună voința asupra întregii noastre societăți”, subliniind că „democrația noastră este pregătită să se apere și știe cum să o facă”, potrivit Der Spiegel.