Ofertă insistentă pentru Ianis Hagi. Internaționalul român este curtat de turci

Fotbalistul român se reface după o gravă accidentare la un genunchi, în urma căruia a fost operat, și care l-a ținut departe de terenul de fotbal aproape un an de zile.

Ianis Hagi a început să se antreneze tot mai intens, dar este încă departe de forma care l-a consacrat la Glasgow Rangers, o echipă de renume din Scoția. Înainte de accidentare, Ianis a fost un om de bază, fiind titular la mai toate partidele.

De curând, jurnaliștii din Turcia au anunțat faptul că cei de la clubul Galatasaray Istanbul și-l doresc pe Ianis Hagi.

„Gică Hagi va juca un rol important, în timp ce echipa galben-roșie, care a început deja pregătirile pentru următorul sezon, va interveni pentru transfer. Rangers a decis să-l vândă pe Ianis, considerând că îi va fi dificil să-și recapete forma dinaintea accidentării”, scriu jurnaliștii de la Hurriyet.

Ianis Hagi a vorbit despre situația de la club

Din cauza acestei accidentări grave, Ianis Hagi a jucat doar opt meciuri de fotbal, din care a fost titular doar de două ori. Între timp, antrenorul de la Glasgow Rangers a fost schimbat, iar cel care a venit are alte variante de joc, care nu îl mai includ pe internaționalul român.

De altfel, Ianis Hagi a comentat situația lui de la clubul din Glasgow. El a spus că este dedicat în proporție de sută la sută echipei și clubului, și că nu poate controla ce vine din afară, aluzie la ofertele pe care le primește de la alte cluburi de renume.

„Nu pot controla ce vine din exterior. Pot controla doar ce pot face în fiecare zi. Iubesc să fiu la acest club, iubesc fanii, așa cum probabil știu și ei. Un singur lucru este cert, mai am 5 meciuri cu Rangers în acest sezon, două la națională, apoi trebuie să am un pre-sezon foarte bun înainte de calificările pentru Champions League. Pe asta sunt concentrat. Nu pot controla zgomotul din exterior, am semnat cu Rangers și mi-am dedicat viitorul clubului, semnând prelungirea de contract. Ce le pot spune fanilor este că sunt dedicat revenirii la cea mai bună condiție fizică cât de curând posibil, astfel încât să joc cât mai mult. Să port acest tricou și să joc pentru Rangers mă face fericit”, a spus Hagi, potrivit Fanatik.