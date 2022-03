Occidentul a crezut că Ucraina va fi ocupată în două zile. Dezvăluirile ministrului de Externe al Ucrainei

Ministrul de externe ucrainean a declarat că Occidentul nu credeal inițial că Ucraina poate rezista invaziei ruse mai mult de 48 de ore. „În prima zi de război, 24 februarie, ambasadorul Ucrainei într-o țară europeană foarte influentă a participat la o întrevedere cu secretarului de stat al unui minister și a spus: „Ajută-ne, războiul a început. Ajută-ne cu asta și cu asta.

Acea persoană a zâmbit cu simpatie și a răspuns: Dragul meu, să fim sinceri, de ce ar trebui să te ajutăm dacă totul se termină în maxim 48 de ore și vine o nouă realitate. Acesta este un episod specific care a avut loc într-o țară extrem de influentă din UE“, a declarat ministrul de externe al Ucrainei, Dimitri Kuleba, citat de timpul.md.

Rezistența Ucrainei a schimbat totul

Ucraina a reușit să reziste și totul s-a schimbat. „În următoarele trei zile am văzut schimbări radicale. Nu am dormit, nu am mâncat, nu am băut în aceste trei zile, am lucrat cu parteneri. Am văzut sancțiuni fără precedent (care sunt încă puține astăzi, sunt necesare mai multe). Am văzut furnizarea de arme și o schimbare nu numai în retorică, ci și în atitudinea față de Ucraina în general.

Faptul că am supraviețuit în primele trei zile a fost un șoc pentru partenerii noștri. În acel moment, au realizat că trebuie să lupte pentru Ucraina. Din păcate, această conștientizare a fost plătită de sângele ucrainean și a distrus orașele ucrainene“, a mai spus ministrul de externe.

Războiul se poate prelungi

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberga declarat acum trei zile că aliații rămân fermi în eforturile lor de a sprijini Kievul militar, dar că se așteaptă la un conflict de durată.

În opinia sa, președintele rus, Vladimir Putin, a subestimat capacitatea armatei ucrainene și valoarea poporului ucrainean, subliniind că, după trei săptămâni de război, Moscova nu și-a atins obiectivul de a cuceri țara.

Totuși, Stoltenberg a cerut să nu se clameze victoria înainte de vreme și a asigurat că Rusia are capacitatea de a prelungi războiul și de a continua să atace orașele, provocând multe pagube țării vecine, conform Rador.