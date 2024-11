International Obositorul cuplu de farisei Barack și Michelle Obama







Din Martha’s Vineyard cu dispreț, își intitulează James Freeman, coautor al lucrărilor „The Cost: Trump, China and American Revival” și „Borrowed Time: Two Centuries of Booms, Busts and Bailouts at Citi.” editorialul vitriolant despre fostul cuplu de la Casa Albă.

După 5 noiembrie, americanii scapă de prelegerile nedrepte, inexacte și arogante ale familiei Obama

„Orice s-ar întâmpla pe 5 noiembrie, o concluzie a sfârșitului sezonului electoral este că americanii se vor bucura în curând de cel puțin un scurt răgaz de la prelegerile nedrepte, inexacte și arogante ale familiei Obama.

Recent, fostul președinte Barack Obama a mers în Pennsylvania pentru a insulta alegătorii care nu o susțin pe vicepreședinta Kamala Harris. Sâmbătă a fost rândul fostei Prime Doamne, Michelle Obama. În Kalamazoo, Michigan, ea a arătat obiceiul fermecător al familiei de a trata oamenii care nu le împărtășesc ideile politice ca fiind ignoranți sau compromisi moral.

După cum este acum obiceiul Democraților, doamna Obama nu a petrecut mult timp încercând să argumenteze că doamna Harris merită să câștige o promovare. Ce se poate spune? În schimb, fosta primă doamnă a oferit o prelegere furioasă împotriva lui Donald Trump, ca și cum el ar fi titularul care conduce o eră a inflației și a dezordinei.

Obama, supărat că Trump nu i-a cerut sfaturi

Doamna Obama s-a făcut ecou pentru plangerea bizară a soțului ei de săptămâna trecută, potrivit căreia, în calitate de președinte, domnul Trump nu l-a căutat pe domnul Obama pentru îndrumări cu privire la abordarea pandemiilor. Spre meritul ei, doamna Obama pare să fi învățat din greșeala soțului ei, așa că a evitat să prezinte blocajele care zdrobesc libertatea din Canada ca pe un fel de model de excelență în epoca Covid.

O mare parte a discursului a fost dedicată prognozării unui viitor întunecat acum, când alegătorii, mai degrabă decât judecătorii nealeși, au voie să decidă anumite politici sociale. Ca și în orice problemă în care soții Obama și-au exprimat o poziție, nu sunt tolerate obiecții bine informate și sincere.

Chiar și în chestiunea avortului, unde milioane de americani au o convingere profundă că este greșit, astfel de oameni sunt pur și simplu considerați lipsiți de conștiință cu privire la implicațiile credințelor lor sau adversari insensibili ai femeilor în „Obamaversul” discursului progresist.

Fosta primă doamnă, atacuri mincinoase la Trump cu privire la avort

Dezbaterea doamnei Obama a inclus afirmația că, dacă va fi ales din nou, Donald Trump „ar putea lua măsuri care să interzică efectiv avortul la nivel național”. Ea a spus asta, chiar dacă până acum trebuia să știe că domnul Trump și-a exprimat în mod repetat opoziția față de interzicerea avortului la nivel național și a spus că alegătorii din fiecare stat ar trebui să își stabilească propriile politici cu privire la avort.

Premisa absurdă a remarcilor doamnei Obama a fost că, în cazul post-Roe v. Wade America, unde politica avortului nu mai este dictată de instanțele federale, ci este lăsată la latitudinea oamenilor, îngrijirea de bază a sănătății pentru femei se va prăbuși în esență pe măsură ce femeile sunt nu mai pot găsi ginecologi.

O mare parte din discurs a fost prezentată ca o prelegere adresată bărbaților din audiență, care au fost tratați ca niște fiare insensibile cărora nu le pasă suficient sau nu au luat în considerare nevoile femeilor din viața lor și, de asemenea, nu merită să aibă niciun cuvânt de spus în politicile care îi afectează.

Bărbații n-ar trebui să voteze, după Michelle Obama

Doamna Obama a spus într-un fragment de discurs publicat în New York Times și descris de scriitorii titlurilor din Times drept „un apel înflăcărat pentru bărbați”:

„Vă cer, din miezul ființei mele, să ne luați viața în serios. Vă rugăm să nu ne lăsați viața în mâinile politicienilor, în mare parte bărbați, care nu au nicio idee sau nu le pasă prin ce trecem noi, noi, femeile, care nu înțeleg pe deplin implicațiile ample asupra sănătății pe care le vor avea politicile lor greșite. asupra rezultatelor noastre de sănătate.

Singurele persoane care au dreptate să ia aceste decizii sunt femeile cu sfatul medicilor lor. Noi suntem cele care avem cunoștințele și experiența pentru a ști de ce avem nevoie.

Așa că vă rog, vă rog să nu ne predați soarta unor oameni ca Trump, care nu știe nimic despre noi, care și-au arătat un profund dispreț față de noi.

Pentru că un vot pentru el este un vot împotriva noastră, împotriva sănătății noastre, împotriva valorii noastre”.

Retorică periculoasă

A spune că votul pentru un anumit candidat într-o alegere strânsă înseamnă că alegătorul a ales să voteze împotriva jumătate din populație pare a fi o modalitate eficientă de a crea polarizare politică, dar de ce ar dori vreun partid să celebreze o asemenea retorică?

Iată închiderea fragmentului din Times, în care doamna Obama îi face încă o dată de rușine pe bărbații care îndrăznesc să se abată de la opinia ei despre avort:

„Permiteți-mi să vă spun tuturor să a crede că bărbații pe care îi iubim ar putea fi fie inconștienți, fie indiferenți față de situația noastră este pur și simplu sfâșietor. Este o afirmație tristă despre valoarea noastră ca femei în această lume. Este atât un eșec în căutarea echității, cât și o lovitură uriașă adusă poziției țării noastre ca lider mondial în problemele legate de sănătatea femeilor și echitatea de gen”.

Așa că, băieți, înainte de a vota, întrebați-vă: de ce parte a istoriei vreți să fiți?

Nici femeile care nu-s de acord cu Michelle Obama n-ar trebui să voteze

Pentru a nu crede că doamna Obama nu disprețuiește decât bărbații care nu sunt de acord cu ea, se arată și mai puțin respectuoasă față de femeile care nu împărtășesc părerile ei despre avort.

Poate pentru că întregul ei argument s-ar destrama dacă le-ar recunoaște existența, ea le ignoră. Dar adevărul este că nu a existat niciodată o diferență mare de gen atunci când vine vorba de avort. Majoritatea americanilor cred că ar trebui să fie legal, dar cu restricții, în timp ce o mică minoritate este în favoarea unei interdicții totale. Genul are mai puțin de-a face cu opiniile lor decât cu convingerile personale.

De exemplu, Centrul de Cercetare Pew constată că ideologia și afilierea politică sunt mult mai predictive pentru poziția cuiva cu privire la avort decât genul, unde diferențele sunt modeste. În general, Pew raportează că 64% dintre femei cred că avortul ar trebui să fie legal în majoritatea sau în toate cazurile, la fel și 61% dintre bărbați. Între timp, 33% dintre femei cred că ar trebui să fie ilegal în majoritatea cazurilor sau în toate, iar 38% dintre bărbați împărtășesc această opinie.

Discursul fostei prime doamne, bazat pe un fals evident

Cu toate acestea, este interesant, deși foarte puțini americani sunt în favoarea unei interdicții totale, această poziție tinde să fie puțin mai populară în rândul femeilor decât al bărbaților. Pew raportează că 9% dintre femei sunt în favoarea unei interdicții totale, în comparație cu doar 6% dintre bărbații care cred că avortul ar trebui să fie întotdeauna ilegal.

În mod similar, Gallup constată că 12% dintre femei sunt în favoarea unei interdicții totale, un procent puțin mai mare decât cei 11% dintre bărbați care doresc ca practica să fie ilegală în toate cazurile.

Evident, nu se așteaptă o acoperire corectă și echilibrată a problemelor într-un discurs politic partizan, dar mica minoritate de femei care favorizează interzicerea avortului și minoritatea și mai mică de bărbați care oferă un fel de verificare a realității politice. Chiar dacă doamna Obama este înclinată să-i atace pe cei care nu-i împărtășesc opiniile, ea chiar nu are nevoie să îndrepte un astfel de vitriol către oamenii care nu au șanse realiste de a-și vedea dorințele politice adoptate la nivel național. Și nu ar trebui să sperie bărbații și femeile cu afirmații scandaloase despre sistemul de sănătate din SUA.

Gallup găsește o mică diferență de gen prin aceea că mai multe femei decât bărbați sunt în favoarea restricțiilor, în timp ce mai mulți bărbați decât femei doresc ca avortul să fie legal, dar cu măcar unele restricții, dar discursul lui Michelle Obama nu a fost despre nuanțare sau înțelegerea diferențelor.

Vestea bună este că peste încă o săptămână, există o șansă decentă ca americanilor să li se permită să se bucure de o vacanță modestă de la o retorică atât de aberantă”, a scris James Freeman în WSJ.