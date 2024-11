„Obiect luminos la mare altitudine”. Air France suspendă zborurile peste Marea Roșie

Compania „Air France” a anunțat că va suspenda toate zborurile deasupra Mării Roşii, zona care se întinde din Africa de Est până în Peninsula Arabică, „până la noi ordine”, potrivit unui anunţ făcut duminică.

Decizia luată de „Air France” vine în urma suspiciunilor apărute după ce „un echipaj a observat un obiect luminos la mare altitudine, în zona Sudanului”, a explicat compania aeriană într-un mesaj publicat pe rețeaua X, citat de Le Figaro.

Site-ul de specialitate Air Plus News anunță că două zboruri „Air France”, cel de la Paris spre Madagascar şi cel de la Paris spre Kenya s-au întors spre capitala Franței în cursul zilei.

Iar zborul Paris (CDG)-La Réunion a fost amânat pentru a doua zi. De asemenea, zborul Mauritius-Paris (CDG) şi-a schimbat itinerariul.

With Air France now avoiding the southern Red Sea, flights are now routing north over the ocean, then west through Oman and Saudi Arabia. https://t.co/xUzDdumV5z

This comes after an Air France crew spotted a “luminous object” off the coast of Sudan. pic.twitter.com/PnfwLKHpTb

— Flightradar24 (@flightradar24) November 3, 2024